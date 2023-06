L’homme qui a nommé le métaverse est optimiste malgré le déclin du battage médiatique

C’est normal d’être confus à propos du métaverse. Les pessimistes peuvent souligner les difficultés rencontrées par Meta au cours de la dernière année pour nous convaincre que nous habiterons tous ce royaume 3D immersif. Les optimistes peuvent citer le nouveau casque de réalité virtuelle et mixte Quest 3 à 499 $ de Meta, annoncé jeudi, et un casque concurrent qu’Apple devrait révéler dans quelques jours comme preuve que les géants de la technologie soutiennent toujours l’idée d’un domaine numérique immersif.

Mettez Neal Stephenson, dont 1992 roman de science-fiction dystopique Snow Crash introduit le terme « métaverse » dans le camp optimiste.

« Juste au cours des deux dernières années, on a l’impression qu’un tas de choses se sont mises en place – les conditions préalables que nous devons avoir sous la main pour vraiment commencer à construire un métaverse », a déclaré Stephenson mercredi lors d’une conférence à Salon de la réalité augmentée.

L’intérêt direct de Stephenson ne vient tout simplement pas de son roman. Il a travaillé dans plusieurs startups depuis les années 1990, dont le fabricant de casques de réalité augmentée Magic Leap, mais ses efforts actuels, Lamine1travaille sur la plomberie métaverse qui, espère-t-il, conduira à une fondation ouverte facile à développer pour les développeurs et à visiter.

Ce sera difficile à vendre. Le buzz du métaverse 2021 a considérablement diminué. Facebook s’est rebaptisé Meta, mais les investisseurs ont critiqué son ambition de capitaliser sur le métaverse. Et le mouvement Web3, qui visait à construire des outils de métaverse « décentralisés » qui récompenseraient ceux qui créent des biens vendables dans le métaverse, a souffert de problèmes persistants. Cela inclut les escroqueries, les vulnérabilités de sécurité et les « tirs de tapis » dans lesquels les organisateurs de projets font la promotion d’une crypto-monnaie puis encaissent, laissant les investisseurs avec des actifs sans valeur.

L’analyste de Creative Strategies Olivier Blanchard est sceptique et l’adoption généralisée de la réalité virtuelle générée par ordinateur (VR), de la réalité augmentée (AR) qui mélange l’imagerie informatique avec le monde réel, et le terme générique englobant les deux, la réalité mixte (XR).

« Une fois que la ruée vers l’or de l’IA se sera calmée et qu’Apple lui aura enfin donné une certaine orientation, il devra décider ce qu’il veut être quand il grandira s’il a le moindre espoir d’attirer un jour les consommateurs grand public », a déclaré Blanchard. « Les sociétés Metaverse et XR vont devoir communiquer clairement aux utilisateurs comment leurs solutions amélioreront réellement leur vie plutôt que simplement plus chères et compliquées. »

Mais peut-être que le métaverse ne sera pas aussi difficile à vendre bientôt.

Le casque attendu d’Apple, des années de travail et susceptible d’émerger lors de la conférence des développeurs WWDC de l’entreprise, pourrait aider à convaincre les développeurs de créer des applications de réalité mixte. Apple a réussi à convaincre les développeurs mobiles d’écrire des millions d’applications pour iPhone et iPad. Et celui de Meta Casque Quest 3 XR a un mode pass-through vidéo qui lui donnera des capacités AR.

Le métaverse a un long chemin à parcourir avant d’égaler l’adoption généralisée du web d’aujourd’hui ou le métaverse dans Snow Crash.

Snow Crash est un roman entraînant qui utilise l’humour et l’aventure pour atténuer sa vision dystopique. Le métaverse joue un rôle central dans le livre, mais Stephenson attribue plus largement la responsabilité de la dystopie à la société humaine. Avec le métaverse, Stephenson voulait présenter un domaine technologique qui accueillait un large éventail d’activités humaines.

« Notre exposition initiale au métaverse est une sorte de marché très vaste, un plus petit dénominateur commun pour inclure … le pire de la télévision », a déclaré Stephenson. « Mais plus tard, à mesure que nous avançons dans le livre, nous voyons que les gens l’ont utilisé pour créer de belles œuvres d’art. Il y a des gens … qui ont consacré beaucoup de temps et d’attention à la création de maisons dans le métavers qui sont des œuvres d’art exquises, à la fois visuellement et dans cet environnement sonore. »

Ce métaverse était entièrement consacré à la réalité virtuelle, mais Stephenson adopte aujourd’hui une définition plus large, « un environnement tridimensionnel, virtuel et partagé », qui inclut également la réalité augmentée. Bien que Snow Crash soit célèbre pour son métavers, il existe également des personnages « gargouille » dans le monde réel du livre, des uber-technophiles cachés derrière des lunettes AR qui sont constamment exploités dans les flux de données.

Stephenson a déclaré qu’il était impressionné par les progrès de la VR, de la RA et de la XR, en particulier avec les outils de moteur de jeu comme Unity et Unreal Engine qui sont largement utilisés pour les graphismes 3D et les jeux. Mais jusqu’à présent, il n’y a pas assez de raisons de traîner dans le métaverse.

Ori Inbar, un leader de la technologie de réalité augmentée, mixte et étendue, prend la parole à l’AWE 2023 à côté d’une version virtuelle de lui-même. Stephen Shankland / Crumpe

« Si nous voulons avoir un métaverse qui est utilisé tout le temps par des millions ou des milliards de personnes, alors il doit y avoir des expériences dans le métaverse qui valent la peine d’avoir », a déclaré Stephenson. L’objectif de Lamina1 est d’améliorer les outils du métaverse afin que les développeurs et autres créateurs puissent créer ces expériences. Cela inclut la blockchain et la technologie NFT qui ont perdu une grande partie de leur éclat car les crypto-monnaies ont perdu une grande partie de leur valeur depuis leur pic en 2021.

Lamina1 travaille sur des partenariats pour étoffer le métaverse. L’un est avec Mira, qui scanne le monde réel pour créer une version virtuellemais plusieurs autres sont avec des développeurs de jeux.

Stephenson a aidé à a co-fondé Lumina1 en 2022, mais il en a retiré quelques-uns. Il est toujours président, mais en 2023, il a également repris l’écriture de romans, a-t-il déclaré.

À l’Augmented World Expo, les fans de RA sont nombreux, y compris l’organisateur du spectacle et AugmentedReality.org Le directeur général Ori Inbar, qui a partagé la scène avec une version virtuelle, presque grandeur nature, de lui-même apparaissant dans une boîte de téléprésence construite par Médias ARHT. Inbar a passé une grande partie de ses 20 minutes sur scène lors du spectacle à défendre la technologie, affirmant qu’elle est florissante malgré l’attention du monde de la technologie qui se tourne vers l’IA.

« Nous n’aurons pas de repos tant que tout le monde n’utilisera pas XR, partout, tout le temps. »