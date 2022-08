L’homme qui a menacé le Dr Fauci, autre responsable, écope de 3 ans

GREENBELT, Maryland (AP) – Un homme de Virginie-Occidentale a été condamné jeudi à trois ans de prison fédérale après avoir envoyé des courriels menaçant le Dr Anthony Fauci et un autre responsable fédéral de la santé pour avoir parlé du coronavirus et des efforts pour empêcher sa propagation.

Utilisant un compte de messagerie anonyme basé en Suisse, Thomas Patrick Connally, Jr. a menacé de tuer Fauci ou des membres de sa famille, a déclaré le ministère américain de la Justice dans un communiqué de presse. L’un de ses messages disait qu’ils seraient « traînés dans la rue, battus à mort et incendiés ».

Un autre e-mail a déclaré que Fauci serait « chassé, capturé, torturé et tué », selon les archives judiciaires.

Fauci est le conseiller médical en chef du président Joe Biden et directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, qui fait partie des National Institutes of Health de Bethesda, Maryland. Fauci a été un fervent partisan des vaccins et d’autres mesures préventives contre le COVID-19. Il a déclaré qu’il prévoyait de prendre sa retraite à la fin du mandat actuel de Biden.

Une autre cible était le Dr Francis Collins, qui était directeur du NIH au moment des menaces de Connally. Collins et sa famille ont été menacés d’agression physique et de mort si Collins continuait à parler de la nécessité de vaccinations “obligatoires” contre le COVID-19, a déclaré le ministère de la Justice.

Connally a également admis avoir envoyé des courriels menaçant le Dr Rachel Levine, alors secrétaire à la Santé de Pennsylvanie, a déclaré le ministère de la Justice. Un responsable de la santé publique non identifié dans le Massachusetts et un chef religieux dans le New Jersey ont également été menacés.

“Tout le monde a le droit d’être en désaccord, mais vous n’avez pas le droit de menacer la vie d’un fonctionnaire fédéral”, a déclaré Erek L. Barron, procureur américain du district du Maryland, dans un communiqué.

La juge de district américaine Paula Xinis a condamné Connally, 56 ans, à 37 mois de prison suivis de trois ans de liberté surveillée. Connally a vécu plus récemment à Snowshoe, en Virginie-Occidentale.

Il a été arrêté l’été dernier et a plaidé coupable en mai pour avoir proféré des menaces contre un fonctionnaire fédéral.

The Associated Press