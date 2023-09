L’homme qui a lancé un mât de drapeau sur la police lors des émeutes du 6 janvier est condamné à 6 ans de prison

WASHINGTON (AP) — Un homme du Tennessee qui a écrit sur les réseaux sociaux qu’il voulait « s’emparer du bâtiment du Capitole » avant l’émeute du 6 janvier 2021, au cours de laquelle il a lancé un mât de drapeau sur la tête d’un policier, a été condamné mercredi à plus de peines. plus de six ans de prison.

Joseph Padilla, de Cleveland, Tennessee, a été reconnu coupable en mai d’agression avec une arme dangereuse, d’entrave au Congrès et d’autres chefs d’accusation à l’issue d’un procès devant le tribunal fédéral de Washington.

Padilla est derrière les barreaux depuis son arrestation en février 2021. Le juge de district américain John D. Bates, qui l’a déclaré coupable à l’issue du procès, lui a ordonné cette semaine de purger une peine de 6 ans et demi de prison.

Les procureurs affirment que Padilla, un ancien agent pénitentiaire, a passé des heures le jour de l’émeute à attaquer verbalement et physiquement la police, qui tentait de repousser la foule en colère des partisans de Donald Trump alors que les législateurs se réunissaient au Capitole pour certifier Joe, alors président élu. Victoire électorale de Biden.

Après que d’autres émeutiers ont attaqué la police avec des objets tels que des béquilles et un bâton de hockey, Padilla a lancé un mât de drapeau en direction des policiers, frappant l’un d’eux à la tête, ont indiqué les procureurs dans les archives judiciaires. Les procureurs affirment qu’il a ensuite menti sous serment à la barre des témoins, affirmant qu’il tentait de frapper un autre émeutier.

Assaut contre le Capitole américain

Un jour après l’émeute, Padilla a écrit sur les réseaux sociaux qu’il était « fier » de ses actions, ajoutant : « Ce sera ensuite les armes à feu, c’est le seul moyen », ont déclaré les procureurs. Les procureurs ont également souligné plusieurs commentaires de Padilla sur les réseaux sociaux appelant à une révolution avant le 6 janvier.

« Il faut le faire le 6 ou jamais du tout. Nous devons reprendre le Capitole, adopter immédiatement des lois dissolvant le corps législatif actuel et remplir les lieux de patriotes intransigeants parmi ceux d’entre nous là-bas », a écrit Padilla dans un article fin décembre 2020.

L’avocat de Padilla a déclaré au juge que son client, un vétéran de l’armée américaine, « regrette de s’être rendu au Capitole le 6 janvier 2021 ». L’avocat de Padilla a déclaré que l’homme avait vécu une « vie exemplaire » malgré une « éducation troublée », qui comprenait une période de sans-abri, et que ses actes du 6 janvier n’étaient « pas typiques de son mode de vie ».

Padilla « déclare que chaque jour est une torture de devoir vivre avec le fait que ses actes sont la raison directe de la séparation et des difficultés de sa famille. Il comprend que ses actes du 6 janvier lui ont causé, ainsi qu’à sa famille, la douleur et la souffrance auxquelles ils sont désormais confrontés quotidiennement », a écrit l’avocat de la défense Michael Cronkright dans des documents judiciaires.

Un courriel sollicitant des commentaires a été envoyé à Conkright après l’audience de mercredi.

Plus de 1 100 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux découlant de l’émeute, qui a fait des dizaines de policiers blessés et a empêché le Congrès de certifier la victoire de Biden. Plus de 650 accusés ont plaidé coupable. Plus de 600 personnes ont été condamnées, dont plus de la moitié à des peines d’emprisonnement allant de trois jours à 22 ans.