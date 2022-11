L’homme qui a inspiré le film de Tom Hanks The Terminal décède à l’aéroport où il a vécu pendant plus de 18 ans

L’Iranien qui a inspiré le film L’Aérogare est décédé à l’aéroport de Paris où il a vécu pendant plus de 18 ans.

Mehran Karimi Nasseri est décédé samedi peu avant midi dans le terminal 2F de l’aéroport Charles de Gaulle à l’extérieur de la capitale française, ont annoncé des responsables de l’aéroport.

Mehran Karimi Nasseri regarde une affiche du film inspiré de sa vie Crédit : AFP

Mehran au Terminal 1 de l’aéroport Charles De Gaulle en 2004 Crédit : AP : Associated Press

L’histoire de Mehran a inspiré le film de 2004 “The Terminal” – avec Tom Hanks Crédit : DreamWorks

Hanks a joué un homme coincé à l’aéroport JFK de New York Crédit : Alamy

Il a eu une crise cardiaque et la police et les ambulanciers l’ont soigné mais n’ont pas pu le sauver, ont-ils déclaré.

Mehran, qui serait né en 1945, a été pris dans un vide juridique pendant des années après avoir été incapable d’entrer en France.

N’ayant nulle part où aller, il a vécu à l’aéroport de novembre 1988 à 2006 – et était récemment revenu au terminal.

Il s’appelait “Sir Alfred”, et une petite section du sol de l’aéroport et un banc en plastique sont devenus sa maison.

L’étrange histoire de Mehran a attiré l’attention du réalisateur hollywoodien Spielberg et a inspiré le film de 2004 The Terminal, avec Hanks, Stanley Tucci et Catherine Zeta-Jones.

Hanks a joué un homme coincé à l’aéroport JFK de New York lorsque son pays d’origine s’effondre dans la révolution.

Après avoir dépensé la majeure partie de l’argent qu’il a reçu pour le film, Mehran est retourné à l’aéroport il y a quelques semaines, a déclaré le responsable.

Mehran a élu domicile à l’aéroport en 1988 après avoir volé d’Iran à Londres, Berlin et Amsterdam pour essayer de retrouver sa mère.

Il avait été expulsé de tous les autres pays où il avait atterri parce qu’il était incapable de produire les bons papiers.

À l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, un réseau de soutien informel a surgi autour de lui – fournissant de la nourriture, une aide médicale, des livres et une radio.

En 1999, il obtient le statut de réfugié et le droit de rester en France.

“Je ne sais pas trop ce que je veux faire, rester à Roissy ou partir”, a-t-il déclaré après avoir obtenu le droit de vivre en France.

“J’ai des papiers, je peux rester ici, je pense que je devrais étudier attentivement toutes les options avant de prendre une décision.”

Mais il avait “peur” de quitter l’aéroport et est resté sur place.

“Il ne veut plus quitter l’aéroport”, avait alors déclaré son avocat Christian Bourguet.

« Il a peur d’y aller.