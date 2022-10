L’homme qui a filmé la fusillade a été acquitté pour obstruction

BOULDER, Colorado (AP) – Dean Schiller venait de quitter un supermarché du Colorado après avoir fait ses courses l’année dernière lorsqu’il a entendu des coups de feu et a vu trois personnes allongées face contre terre. Le journaliste indépendant à temps partiel a commencé à diffuser en direct sur sa chaîne YouTube, avant l’arrivée des policiers, et a ensuite refusé des dizaines d’ordres de la police de s’éloigner.

Il apprendra plus tard qu’un ami qui travaillait au magasin était l’une des 10 personnes tuées à l’intérieur du magasin King Soopers dans la ville universitaire de Boulder. Le suspect, Ahmad Al Aliwi Alissa, 23 ans, est accusé d’avoir tué des clients, des ouvriers et un policier qui se sont précipités dans le magasin pour tenter d’arrêter l’attaque du 22 mars 2021.

Mercredi, les jurés ont acquitté Schiller d’entrave à la police, un délit, après que les avocats de Schiller ont fait valoir qu’être une distraction temporaire n’équivaut pas à empêcher la police de faire son travail.

Dans ses plaidoiries finales, l’avocate de la défense Tiffany Drahota a déclaré aux jurés qu’il ne s’agissait pas d’être poli avec la police, ni du courage dont a fait preuve la police ce jour-là ou d’honorer la vie des personnes perdues dans la fusillade.

“Vous pouvez pleurer les victimes de la fusillade de King Soopers et toujours déclarer Dean Schiller non coupable”, a-t-elle déclaré.

Les procureurs ont fait valoir que Schiller avait ignoré 60 ordres de s’éloigner du magasin pendant une heure et demie, devenant une distraction des efforts de la police pour sauver des vies et sécuriser la scène du crime. Le procureur de district adjoint Myra Gottl a déclaré que sa priorité était de continuer à diffuser pour gagner plus de téléspectateurs sur sa chaîne.

“C’était une décision calculée d’attirer l’attention et il a aimé ça”, a-t-elle déclaré lors des plaidoiries finales du procès qui s’était ouvert mardi.

Des extraits de la vidéo diffusée lors du procès de Schiller montraient plusieurs officiers lui disant de reculer pour sa sécurité et celle des officiers. À un moment donné, il se retrouve derrière la bande de police finalement tendue autour du magasin mais refuse de traverser de l’autre côté de la rue. Il maudit également certains officiers et les éteint lorsqu’il essaie d’accéder depuis une direction différente.

Alors que Drahota a souligné que Schiller n’avait pas été arrêté, le procureur de district adjoint Ryan Day a déclaré qu’un commandant avait témoigné que la police n’avait pas eu le temps de le faire et de le garder en sécurité tout en répondant à la fusillade.

Après le verdict, Schiller, qui a souvent enregistré des activités policières à Boulder, a déclaré qu’il avait l’impression qu’un poids avait été levé de sa poitrine. Il a déclaré que ses poursuites avaient rendu difficile le deuil complet de la perte de son ami, Denny Stong, qui travaillait au magasin et qui avait pris du retard en partant parce qu’il connaissait tant de gens là-bas. Il a dit qu’il répondait à un besoin du public en diffusant en direct la réponse au tir.

« Ce n’était pas que je créais quelque chose. C’était une vraie nouvelle et je devais montrer aux gens aussi longtemps qu’ils voulaient regarder », a déclaré Schiller. Il a ajouté que son cœur n’était plus autant dans le tournage depuis qu’il a perdu Stong et qu’il a été poursuivi.

Dans un communiqué, le procureur de district Michael Dougherty a déclaré que la police avait répondu à “une scène de crime incroyablement difficile et difficile” et a déclaré que son bureau poursuivait ceux qui entravent et interfèrent avec les réponses des forces de l’ordre aux crises.

Le cas de Schiller fait partie d’un examen judiciaire plus large qui se déroule aux États-Unis sur la distance à laquelle les gens peuvent filmer la police pendant que les agents travaillent.

En juillet, une cour d’appel américaine basée à Denver qui supervise quatre États de l’Ouest et deux États du Midwest est devenue la septième cour d’appel à statuer que les gens ont le droit, protégé par le premier amendement, de filmer la police pendant qu’ils travaillent. En septembre, un juge fédéral a bloqué l’application d’une nouvelle loi de l’Arizona restreignant la façon dont le public et les journalistes peuvent filmer la police.

La poursuite de l’homme inculpé dans la fusillade du supermarché est suspendue depuis décembre après qu’un juge a jugé qu’il était mentalement incapable de subir son procès. Alissa est soignée dans un hôpital psychiatrique public. Lors d’une audience la semaine dernière, la juge Ingrid Bakke a déclaré qu’il y avait encore une probabilité substantielle qu’il puisse être traité pour être rendu compétent dans un “avenir prévisible”, une perspective qu’elle a partagée pour la première fois en mars.

Colleen Slevin, Associated Press