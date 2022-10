L’homme qui a fait don de Rs 201 pour aider la mère de l’étranger à le récupérer après 1,5 ans

Un homme a été surpris lorsqu’il a reçu Rs 201 d’une «personne au hasard» un jour. Kamal Singh a partagé son histoire dans un message réconfortant sur LinkedIn. “Aujourd’hui, j’ai été surpris lorsque j’ai reçu 201 roupies avec une personne au hasard sur le paiement du téléphone”, a-t-il écrit. Lorsqu’il a reçu le montant, il a été surpris d’ouvrir le chat de l’expéditeur et s’est rendu compte qu’il avait transféré de l’argent à l’homme il y a un an et demi. “Lors de l’ouverture du chat, j’ai vu que j’avais transféré de l’argent à ce type il y a un an et demi en tant que petite aide après avoir lu sa demande de financement participatif sur une plate-forme de médias sociaux”, a écrit Kamal.

Il avait donné de l’argent pour aider la mère malade de l’étranger. Kamal avait également envoyé un message avec l’argent qui disait: «C’est une petite aide de ma part. Prends soin de ta mère.

Lorsqu’il a récupéré l’argent, Kamal a envoyé un texto à l’homme et l’a interrogé sur la santé de sa mère. En réponse, l’homme a dit: “Elle va bien, mes affaires vont bien aussi… Alors je rends tout l’argent que j’ai pris à tout le monde à ce moment-là, merci (sic).”

Kamal a été surpris par son honnêteté. “Dans un monde de gens soucieux de l’argent, je suis surpris par son honnêteté”, a-t-il écrit dans son message.

Internet s’émeut du geste de l’homme. L’un des utilisateurs a commenté: “Vraiment un bon article pour faire savoir aux gens que tous ces financements participatifs ne sont pas faux… peut-être que certaines personnes peuvent en profiter, mais la plupart des gens sont dans le besoin (sic).”

Une autre personne a dit : “C’est réconfortant de savoir que l’Humanité et les valeurs survivent encore !”

Un autre utilisateur a déclaré : « Personne n’est jamais devenu pauvre en donnant. Quand nous donnons joyeusement et acceptons avec gratitude, tout le monde est béni. Félicitations à vous deux pour avoir gardé l’humanité en vie.

Alors que beaucoup ont salué les actions de l’homme, quelques-uns ont mis en doute l’authenticité du message. Kamal dans la section éditée du message a mentionné qu’il n’était pas un influenceur et a partagé l’incident car il a fait fondre son cœur. Il a également ajouté qu’il voulait répandre la positivité.

