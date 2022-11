L’homme qui a dit qu’un bruit mystérieux “insupportable” comme “l’éclatement du papier bulle” l’a empêché de SOMMEIL perd une bataille judiciaire d’un million de livres sterling

Un multimillionnaire qui a déclaré que des bruits de bulles dans sa maison l’avaient empêché de dormir a perdu une bataille judiciaire d’un million de livres sterling.

Nazirali Tejani, 70 ans, a affirmé que sa vie et celle de sa femme étaient devenues “insupportables” après avoir emménagé dans leur appartement somptueux de 2,6 millions de livres sterling dans le centre de Londres.

Nazirali Tejani a déclaré que les bruits d’éclatement du papier bulle dans sa maison l’avaient empêché de dormir Crédit : Nouvelles des champions

Le bruit se trouvait derrière les murs de leur bloc exclusif à Fitzroy Place, près d’Oxford Street, Londres Crédit : Nouvelles des champions

Le bruit – qui, selon M. Tejani, résonnait autour de son appartement – ​​se trouvait derrière les murs de leur bloc exclusif à Fitzroy Place, près d’Oxford Street.

D’autres riverains ont décrit un bruit similaire mais malgré d’importants travaux pour le bannir définitivement de la façade, le bruit n’a pas disparu.

En 2018, M. Tejani a poursuivi le propriétaire et le développeur pour environ 1 million de livres sterling de dommages et intérêts.

Mais mercredi, à la suite d’un procès devant la Haute Cour le mois dernier, la juge Veronique Buehrlen KC a rejeté la demande d’indemnisation de M. Tejani.

Elle a dit à M. Tejani que le bruit n’était pas aussi grave qu’il le prétendait, qu’il était presque inaudible et qu’il ne l’aurait certainement pas empêché de dormir.

Le tribunal a entendu comment le magnat pharmaceutique a pris possession de la maison en 2012 et y a emménagé quatre ans plus tard.

Mais après deux ans de plaintes et le bruit non résolu à la suite d’un travail d’enquête, M. Tejani a déclaré qu’il ne pouvait plus “le tolérer”.

Il a donc poursuivi Fitzroy Place Residential Ltd, pour nuisance sonore et promoteur 2-10 Mortimer Street GP Ltd pour violation d’un accord prévoyant de prendre des mesures raisonnables pour remédier aux défauts.

À la Haute Cour, son avocat, Timothy Dutton KC, a fait valoir que le bruit se produisait jour et nuit et était “assez fort pour réveiller le demandeur et sa femme pendant leur sommeil”.

Parmi les plaintes d’agacement et de “détresse”, le millionnaire a également déclaré que le bruit avait fait chuter la valeur de sa maison de 815 000 £.

En défense, Gary Blaker KC a nié qu’il y ait eu des défauts dans la conception ou la construction du bâtiment.

Il a ajouté que le bruit – “un bref clic semblable à un film à bulles qui éclate” – était localisé et ne pouvait être entendu qu’à des moments limités.

M. Blaker a également souligné que M. Tejani avait refusé de bonnes offres d’achat ou de location.

Le juge Buehrlen a admis que l’éclatement était probablement causé par l’expansion des matériaux à l’intérieur des murs lorsqu’il faisait chaud pendant l’été.

Et elle a dit que le popping pouvait facilement être masqué en mettant de la musique ou la télévision – quelque chose que M. Tejani a dit ne fonctionnait pas – car elle a rejeté ses affirmations.

Elle a également conclu que M. Tejani ne pouvait pas blâmer le développeur parce que le magnat n’avait pas notifié un défaut dans un certain délai.