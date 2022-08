L’homme qui a détruit une vaste forêt remporte la disparition du parc

RIO DE JANEIRO (AP) – Dans un geste qui a choqué les écologistes, le gouvernement du troisième plus grand État du Brésil a renoncé à une bataille juridique sur la protection d’un parc d’État dans l’une des zones les plus riches en biodiversité de l’Amazonie. Le résultat de cette décision est qu’un homme responsable de la déforestation d’immenses étendues de terres protégées remporte définitivement un procès contre le gouvernement. Le parc cessera d’exister.

Antonio José Rossi Junqueira Vilela a été condamné à une amende de plusieurs millions de dollars pour déforestation au Brésil et pour avoir volé des milliers d’hectares (acres) de la forêt amazonienne. Pourtant, c’est une société liée à lui qui a intenté une action en justice contre l’État du Mato Grosso, alléguant qu’il avait mal défini les limites du parc d’État Cristalino II.

Le parc s’étend sur 118 000 hectares (292 000 acres), plus grand que la ville de New York, et se situe dans la zone de transition entre l’Amazonie et les biomes plus secs du Cerrado. Il abrite le singe araignée endémique à front blanc (Ateles marginatus), une espèce en voie de disparition en raison de la perte d’habitat.

Dans une décision 3 contre 2, le tribunal supérieur du Mato Grosso a jugé que la création du parc par le gouvernement en 2001 était illégale car elle s’était déroulée sans consultation publique.

Le gouvernement de l’État n’a pas fait appel de cette décision, la laissant devenir définitive. Maintenant, le parc sera officiellement dissous, a confirmé le bureau de presse du gouvernement à l’Associated Press.

La perte du parc est une mesure de la gravité de la situation actuelle pour l’Amazonie. Non seulement les lois environnementales ne sont pas appliquées, mais un tribunal a maintenant invalidé une importante zone protégée. Les scientifiques disent que non seulement les écosystèmes sont en train de disparaître, mais que la déforestation massive nuit à la capacité de la forêt à absorber le dioxyde de carbone, un rôle crucial qu’elle joue pour la planète.

DÉCHETER LA FORÊT

Avant qu’il ne conteste la validité du parc Cristalino II, la présence de Vilela y était déjà bien connue. En 2005, il a été condamné à une amende de 27 millions de dollars pour avoir détruit 11 000 hectares (27 000 acres) de forêt à l’intérieur de la zone protégée, selon la presse locale de l’époque.

En 2016, la famille Vilela a fait la une des journaux au Brésil pour avoir été au centre d’une opération de répression historique contre la déforestation en Amazonie, connue sous le nom d’opération Flying Rivers, menée par l’agence brésilienne pour l’environnement Ibama, la police fédérale et le procureur général. .

Vilela a également été inculpé pour avoir déboisé 30 000 hectares (74 000 acres) de forêts publiques dans l’État de Pará, l’équivalent de cinq Manhattans. Le procureur général du Brésil a qualifié Vilela de pire auteur de déforestation que l’Amazonie ait jamais vu.

Les procédures judiciaires s’étendent souvent sur de nombreuses années au Brésil. S’il est reconnu coupable dans l’affaire Pará, Vilela pourrait être condamné à plus de 200 ans de prison. Il pourrait être condamné à une amende de plus de 60 millions de dollars.

L’avocat Renato Maurílio Lopes, qui a représenté à la fois Vilela et une société affiliée, n’a pas répondu aux messages laissés par l’Associated Press mercredi et jeudi.

Selon le chercheur Mauricio Torres, géographe de l’Université fédérale du Pará, la famille de Vilela suit le “scénario classique de l’accaparement des terres en Amazonie”.

Le moyen de voler des terres au Brésil est de les déboiser puis de les revendiquer, a-t-il déclaré. « C’est à travers la déforestation que les voleurs de terres marquent concrètement leur propriété de la terre et sont reconnus comme ‘propriétaires’ par d’autres gangs », écrit-il à l’AP.

Selon les données officielles, en mars 2022, Cristalino II avait perdu quelque 22 000 hectares (54 000 acres) à cause de la déforestation, même s’il s’agit d’une zone entièrement protégée. La zone détruite représente près de 20 % du parc.

Le Mato Grosso, le plus grand État producteur de soja du Brésil, est dirigé par le gouverneur Mauro Mendes, un politicien pro-agro-industriel et allié du président d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui a déclaré à plusieurs reprises que le Brésil avait trop de zones protégées et s’est engagé à ne pas en créer davantage. .

Le secrétaire d’État à l’environnement de Mendes est Mauren Lazzaretti, un avocat qui a fait carrière dans la défense des bûcherons contre les accusations criminelles liées à l’environnement.

Au cours de leur mandat, le Mato Grosso a connu l’une des pires catastrophes environnementales de l’histoire du Brésil. En 2020, les incendies de forêt ont brûlé 40% du biome du Pantanal de l’État, les zones humides tropicales les plus étendues au monde. Mendes a signé jeudi une loi qui autorise l’élevage de bétail dans les zones de préservation privées du Pantanal.

Par e-mail, le secrétaire à l’environnement du Mato Grosso a déclaré qu’il procéderait à la dissolution du parc et n’a pas fait appel car “il a été jugé techniquement non viable”. Le bureau a noté que le parc d’État Cristalino I adjacent est toujours une zone protégée et couvre 66 000 hectares (163 000 acres) de forêt amazonienne.

Dans un communiqué, l’Observatoire socio-environnemental du Mato Grosso, un réseau à but non lucratif, a déclaré que l’extinction du parc crée un “précédent dangereux” et que le gouvernement de l’État s’est montré incapable de protéger les zones préservées. Il a déclaré qu’il évaluait les options juridiques pour maintenir Cristalino II.

“Le public ne devrait pas avoir à payer le prix de l’omission et de l’incompétence de l’État du Mato Grosso”, a déclaré à l’AP Angela Kuczach, responsable du Réseau national des unités de conservation.

_____

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Par Fabiano Maisonnave, Associated Press