L’homme qui a détruit l’autel d’un temple satanique dans l’Iowa est inculpé en vertu de la loi sur les crimes haineux

Un homme qui a attaqué et décapité une statue autorisée érigée par le temple satanique du Capitole de l’Iowa en décembre a été inculpé d’un crime en vertu des lois de l’État sur les crimes haineux, a annoncé le bureau du procureur cette semaine.

Michael Cassidy, candidat républicain non élu à la Chambre des représentants de l’État du Mississippi, est accusé de méfait criminel au troisième degré en violation des droits individuels, a annoncé le bureau du procureur du comté de Polk. dit mardi.

“Les preuves montrent que l’accusé a fait des déclarations aux forces de l’ordre et au public indiquant qu’il avait détruit la propriété en raison de la religion de la victime”, a indiqué le bureau du procureur.

Cassidy, 36 ans, avait été accusé d’un délit. Le charge améliorée est un crime de classe D selon les lois sur les crimes haineux de l’Iowa.

Cassidy, de Lauderdale, s’est présenté comme républicain dans le district 45 du Mississippi State House, mais a été battu en novembre par le démocrate Keith Jackson par 55 % à 38 %.

Sa biographie de campagne le décrit comme un ancien pilote de la Marine et « un conservateur chrétien qui aime notre nation ».

Cassidy est apparu sur Fox News quelques jours après avoir décapité la statue et l’avoir qualifiée de « désobéissance civile chrétienne ».

Il a dit qu’il s’était rendu au Capitole et que « personne n’y était, et cela m’a offensé. Cela a touché un nerf. C’était, vous savez, une juste indignation. Cassidy a déclaré sur Fox News qu’il « lui avait arraché la tête », faisant référence à l’exposition de Baphomet.

Le ministre Mortimer Adramelech du Temple satanique de l’Iowa a déclaré à l’affilié de NBC, l’OMS de Des Moines, au moment du vandalisme, que l’exposition était là pour les vacances. Le Département des services administratifs de l’Iowa a déclaré que le groupe satisfaisait aux exigences de candidature pour l’affichage.

« Toutes les religions ont des droits égaux sur la place publique en vertu du premier amendement de la Constitution. En tant qu’Américains, nous avons parfaitement le droit d’être ici comme n’importe qui d’autre », a déclaré Adramelech à la station.

Le Temple satanique dit ne pas croire à l’existence de Satan ni au surnaturel. Son site Internet indique que le groupe encourage « une protestation efficace et astucieuse ».

L’écran a été endommagé de manière irréparable, a indiqué le bureau du procureur du comté.

“Le bureau du procureur du comté de Polk recherche des solutions justes et équitables à tous les cas, tout en continuant d’appliquer la loi de manière égale à tous, sans distinction de religion, de race, d’orientation sexuelle ou de statut économique”, a-t-il déclaré mardi dans un communiqué.

Un avocat de Cassidy n’a pas immédiatement répondu à un message électronique envoyé à son cabinet d’avocats mercredi soir pour solliciter des commentaires.

Baphomet est une créature ailée avec une tête de chèvre, et les références à celle-ci incluent le moment où les Templiers furent accusés de l’adorer par Philippe IV de France, selon son entrée dans l’Encyclopédie Britannique.

Philippe a fait brûler vifs des membres des Templiers en raison d’allégations selon lesquelles ils étaient plus loyaux envers le pape que leur roi et parce que Philippe était soumis à des contraintes financières et que les Templiers étaient riches, d’après un blog sur le sujet sur le site Internet des Archives nationales du Royaume-Uni.