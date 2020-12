« Je savais qu’il était un peu hors de l’ordinaire, un peu bizarre. »

Lorenzo Rosa, contrairement à son père Georgio, dit qu’il n’a jamais eu l’ambition de créer sa propre micronation. En fait, il admet que c’était « une chose folle à faire … mais ces années étaient des années folles ».

L’ingénieur bolognais Georgio Rosa a fondé son propre État indépendant – Rose Island – le 1er mai 1968.

Image:

Cela n’a peut-être pas l’air de beaucoup, mais Rose Island est entrée dans l’histoire. Pic: Lorenzo Rosa



Il s’agissait d’une plate-forme de 400 mètres carrés construite à partir de béton, de bois et d’acier à un peu plus de 11,6 km au large de la côte de Rimini, au milieu des vagues de la mer Adriatique.

L’île avait sa propre langue, ses armoiries, sa monnaie et, surtout – à 550 mètres en dehors des eaux territoriales – c’était une juridiction libre, distincte de Italie.

L’histoire plus étrange que fiction est maintenant racontée par Netflix, dans un film de deux heures que le producteur Matteo Rovere décrit comme « 85 pour cent de vraie invention et 15 pour cent d’invention ».

Alors que tous les personnages sont basés sur de vraies personnes et que tous les événements clés sont exacts, certains noms ont été modifiés pour protéger les identités.

À un moment où les règles et les règlements sont devenus plus importants que jamais dans nos vies – souvent au détriment des libertés personnelles -, il semble opportun de revenir sur un homme qui a frappé seul, déterminé à échapper au système.

S’adressant à Sky News depuis l’Italie, Rovere explique: « [Georgio] rêvait d’être le roi de tout ce monde sans règles, avec une loi qu’il pouvait décider… C’était un cri de liberté. «

Image:

Le réalisateur Sydney Sibilia avec l’acteur principal Elio Germano. Photo: Simone Florena



L’acteur Elio Germano, qui joue Georgio dans le film, explique: « C’était une période où les gens rêvaient. Chacun avait sa propre idée de l’avenir. En ce moment, il est difficile d’imaginer l’avenir, donc rêver, c’est quelque chose. «

Se déroulant dans le contexte international de la guerre du Vietnam et des manifestations américaines pour les droits civiques, et malade des règles étouffantes de la société italienne de la fin des années 1960, Georgio y voyait une progression naturelle pour créer sa propre nation, se nommant naturellement président.

Le fils de Georgio, Lorenzo, admet que son enfance avec le non-conformiste en ingénierie n’a pas toujours été facile: « Quand j’ai dit à mes amis que mon père construisait une île et que peut-être que pendant l’été j’irais y passer du temps, ils me regardaient. comme si j’étais un Martien, une personne de Mars. «

Il dit qu’il était en conséquence discret sur les exploits inhabituels de son père.

Image:

L’île est devenue un haut lieu touristique. Pic: Biblioteca Civica Gambalunga Rimini



Cependant, écoliers mis à part, l’île de Georgio a rapidement attiré de nombreux fans – y compris un naufragé, Pietro Bernardini, qui s’est retrouvé à la recherche d’un refuge sur l’île et a continué à le louer pendant un an.

Et une fois l’eau obtenue (un aquifère d’eau douce a été foré à 280 mètres sous la plate-forme), l’île a été ouverte au public, devenant une attraction touristique populaire auprès des visiteurs affluant de la côte de Rimini.

Le réalisateur du film, Sydney Sibilia, a déclaré à Sky News que lorsqu’il a rencontré Rosa pour la première fois – qui avait alors 92 ans – dans sa ville natale de Bologne, sa première question était: «Pourquoi avez-vous fait cela? [build an island]? «

Il dit que la réponse était: « Pourquoi pas? ». Sibilia admet que c’était le point de départ idéal pour un film.

Malheureusement, l’équipe n’a rencontré Georgio que deux fois, avant sa mort en 2017.

Image:

Sa force était due à ses tuyaux. Pic: Lorenzo Rosa



La production s’est appuyée sur les anecdotes de l’ingénieur, les coupures de journaux, les photographies et les enregistrements de l’époque pour remonter l’histoire peu connue.

Les détails techniques derrière la construction ont également été essentiels pour comprendre la création de la nation. Tout était apparemment dû à de « très bonnes pipes ».

Lorenzo explique: « C’était un système modulaire, il utilisait ces tuyaux – un peu comme des échasses – qui étaient vides à l’intérieur et ensuite ils injectaient du béton dans ce qui le rendait très stable et très solide pour tenir l’île. »

Il dit que son père a breveté les structures cachées utilisées pour construire la plate-forme car c’était « une manière beaucoup moins chère de construire ce système que la plate-forme pétrolière ».

Image:

La réplique du film a nécessité des centaines de personnes à construire. Photo: Simone Florena



Ce n’est qu’en recréant l’île pour le film (bien que dans une piscine à débordement à Malte plutôt qu’en pleine mer), que l’équipage a découvert de première main à quel point il était difficile de réussir.

Rovere dit: « Parce que [Georgio] n’avait pas beaucoup d’argent, il a utilisé une très petite équipe d’amis et quelques ouvriers pour construire l’île.

« Quand nous avons construit l’île pour le film, nous avons dépensé beaucoup d’argent et nous avions besoin de centaines de personnes. C’était fou qu’il fasse la même chose avec juste quelques amis. C’était un génie. »

Cependant, malgré ses techniques de construction intelligentes et son statut autonome, la durée de vie de l’île n’était pas destinée à être longue.

Image:

Malheureusement, l’île n’était pas destinée à durer longtemps. Pic: Biblioteca Civica Gambalunga Rimini



À peine 55 jours après sa déclaration d’indépendance, la marine italienne a dégagé l’île et mis en place un blocus pour empêcher les gens de rentrer.

En février suivant, après les ordres du gouvernement, des plongeurs ont placé des explosifs sur les piliers de soutien et ont tenté de le faire exploser avec TNT.

Rovere dit: « [The Italian government] a essayé de démonter l’île, mais c’était impossible, alors ils ont dû la bombarder.

«En réalité, ils avaient besoin de deux bombardements très violents sur l’île pour la détruire. Et après cela, le gouvernement a envoyé [Georgio] la facture de la guerre… Nous avons vu le reçu. «

Image:

Le producteur Matteo Rovere dit qu’au moins 85% du film est vrai. Pic: Netflix



Il s’avère que même deux attentats à la bombe n’ont pas suffi à démanteler l’œuvre de Georgio.

Un acte de Dieu – sous la forme d’une tempête – a finalement délivré le coup de grâce, détruisant la plate-forme le 26 février 1968. Aujourd’hui, ses restes reposent sur les fonds marins.

Ce fut un coup dur pour son créateur, explique son fils Lorenzo: «Immédiatement après 1969, une fois l’île détruite, on ne pouvait plus parler de l’île de Roses car c’était une énorme douleur pour mon père et pour le reste de la famille. »

Sibilia est d’accord: « Quand j’ai parlé avec Georgio, je pouvais dire que ce n’était pas une blague pour lui, c’était un gros problème. Et c’est pourquoi cette histoire mérite un film. »

Image:

Le gouvernement italien n’était pas très content. Pic: Netflix



Après avoir tranché avec l’ingénieur non-conformiste, les autorités ont pris des mesures rapides pour éviter toute récidive possible, l’ONU déplaçant la limite des eaux territoriales de six à 11 milles marins.

La destruction de Rose Island a été la première et la seule guerre d’agression de la République italienne.

Rovere dit: « Après la Seconde Guerre mondiale, l’Italie n’a attaqué aucun pays, sauf cette île, ce rêve. »

Il dit que l’effet de la destruction de l’île a eu un effet doux-amer sur son créateur: « [Georgio] était résilient et il était satisfait de l’expérience parce qu’il voulait démontrer l’importance de la liberté individuelle.

« Il était obsédé par le fait que les Nations Unies devraient reconnaître qu’il s’agissait d’un État réel. Avec le bombardement, l’Italie a admis que c’était un autre État, donc de son point de vue, c’était un bon résultat.

« Il a perdu apparemment, mais dans le sens le plus profond en fait, il a gagné. »

Rose Island (L’Isola delle Rose) avec Elio Germano et Matilda de Angelis est en streaming maintenant sur Netflix.