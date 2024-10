L’homme qui a brisé une guitare Taylor Swift à 4 000 $ avec un marteau explique pourquoi il l’a fait – National

Un Texas devenu viral après avoir acheté aux enchères une guitare sur le thème de Taylor Swift pour 4 000 $ US, pour ensuite la détruire avec un marteau quelques secondes plus tard, dit qu’il a réussi le coup pour rire et affirme qu’il n’y a aucune mauvaise intention.

Gary Estes, 67 ans, a suscité la colère de nombreux Swifties ce week-end lorsqu’une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux le montrant en train de briser une guitare de marque Swift lors d’un événement caritatif.

Il avait remporté l’instrument tant convoité, orné d’images de la superstar de la pop, lors du dîner de gibier sauvage du comté d’Ellis à Waxahachie, au Texas. Quelques secondes après s’être approché de la scène pour récupérer l’objet, il l’a brisé avec un marteau 17 fois.

@jdcobb58 L’homme paie 3 200 $ pour une guitare Taylor Swift dédicacée, puis la brise en morceaux avec un marteau. #taylorswift ♬ son original – jdcobb58

« Je suppose que nous n’avons pas besoin du support mural », a plaisanté le commissaire-priseur avant de dire: « Hé, Gary, maintenant prends ça et raccroche ce truc cassé. »

La vidéo, téléchargé sur TikTok par JD Cobb, participant à l’événement, est immédiatement devenu viral. Beaucoup y ont vu un acte d’avilissement lié au récent soutien de Swift à la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris.





« Nous sommes dans une région (comté d’Ellis) où Trump est assez répandu« , a déclaré Cobb à USA Today, confirmant qu’il pensait également qu’il s’agissait d’un affront contre Swift. « Surtout parmi les gens de type country, il n’y a pas beaucoup de gens ici comme Taylor Swift. »

Mais Estes insiste sur le fait que ce n’était qu’une blague et que « cela n’avait rien de méchant ».

« Il y avait rien de malveillant ou quoi que ce soit à ce sujet », a-t-il déclaré mardi à NBC News. « C’était juste une blague lors d’une vente aux enchères selon laquelle nous devions collecter des fonds pour les enfants, n’est-ce pas ? Et c’est tout ce que c’était. Il n’y avait rien de méchant là-dedans, rien de mauvais. C’était juste une blague qu’ils inventaient sur scène, et nous avons juste continué avec une blague.

Cependant, il a dit qu’il était un Partisan de Donald Trump et n’a pas apprécié le soutien de Swift à Harris.

« Oui, vous pouvez relier les points ici », a déclaré Estes.

Le commissaire-priseur Craig Meier, porte-parole de l’événement, a déclaré à USA Today qu’il avait été décontenancé par la réaction en ligne.

« Cela m’a surpris de voir à quel point les gens prétendent que c’est une affaire importante. Ce n’était pas censé être méchant ou malveillant », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Il faisait juste une déclaration légère montrant sa désapprobation à l’égard des personnes de l’industrie du divertissement qui tentent d’influencer la politique…. C’est juste une chose amusante qui s’est produite lors de notre événement annuel. La foule a trouvé ça hilarant.

Les fans de Swift ne semblent cependant pas d’accord.

« Ces vieux garçons donnent un exemple incroyable à leurs enfants », a commenté un fan sous la vidéo de Cobb. «Profaner la valeur d’une femme. Leurs femmes doivent être si fières.

Je ne comprends pas la haine envers Taylor Swift, mais je ne comprends *vraiment* pas les gens qui pensent que dépenser 4 000 $ pour une guitare qu’ils vont détruire punit en fait Taylor Swift de quelque manière que ce soit. https://t.co/lLkY7msWpi -Scott (@scottmgower) 1 octobre 2024

« Une bande de vieillards se moquant d’une jeune femme accomplie – compensant ainsi leur insuffisance », a écrit un autre.

Les fans de Swift, cependant, pourraient avoir le dernier mot dans la saga – alors que les premiers rapports indiquaient que la guitare avait été signée par Swift, des sources proches de sa société de vente ont déclaré à Variety l’instrument. ne portait pas sa signatureet elle ne l’a jamais utilisé non plus.

Il semble que la guitare soit une fois de plus mis aux enchèresmais cette fois sur eBay. Une liste montre une guitare couverte de trous brisés et promet que tous les bénéfices serviront à aider les enfants de la région à participer à des programmes d’éducation agricole. Au moment de la publication, les enchères pour la guitare brisée atteignaient 4 400 $.

