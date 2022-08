L’homme qui a attaqué le personnel du village de Keremeos déclaré non responsable pénalement

L’homme accusé d’avoir attaqué le personnel du village de Keremeos a été reconnu non pénalement responsable de ses actes en raison d’un trouble mental.

Cameron Urquhart restera dans un hôpital psychiatrique de Coquitlam jusqu’à ce que la commission d’examen de la Colombie-Britannique rende une autre décision sur son cas.

Urquhart faisait face à 14 accusations criminelles liées à l’attaque du 24 janvier. Mais le vendredi 19 août, un juge provincial de Penticton a statué que l’homme de Keremeos n’était pas criminellement responsable.

Le 24 janvier, Urquhart a fait irruption dans les bureaux du village portant des crampons en métal et un équipement de protection sportive avec un couteau attaché à sa poitrine, menaçant le personnel avec un marteau, les agressant à l’intérieur du bureau et endommageant des biens avant de les chasser à l’extérieur où certains ont été agressés.

Selon l’exposé des faits versé au dossier du tribunal, la police a été appelée aux bureaux municipaux de Keremeos par un témoin qui a signalé Urquhart, brandissant une masse et jetant quelqu’un au sol.

Le témoin est resté en ligne pour fournir des mises à jour pendant qu’Urquhart retournait à l’intérieur pour briser divers objets, y compris le verre de sécurité au comptoir principal, chassant les gens hors du bureau où il a ensuite poussé une femme au sol et lui a donné des coups de pied. Une autre femme a été frappée au visage.

Il faisait des déclarations pour que le personnel sorte et que le maire ait été renvoyé.

Urquhart a continué à chasser les autres personnes alors qu’elles fuyaient vers leurs véhicules. Une deuxième personne a également appelé la GRC, signalant qu’Urquhart laissait échapper de l’air des pneus de plusieurs véhicules, et criait divers commentaires entendus en arrière-plan de l’appel.

En plus du marteau, dont Urquhart s’est cassé la tête lors de son attaque, Urquhart avait également porté des crampons en métal qui ont laissé des coupures sur l’une de ses victimes.

L’une des victimes qui s’est enfuie a reçu des coups de poing dans le dos, les faisant glisser sur la glace à l’extérieur et donnant à Urquhart une ouverture pour s’approcher et leur donner des coups de pied à plusieurs reprises. Grâce à d’autres qui ont distrait Urquhart, ils ont pu s’enfuir et monter dans un véhicule conduit par une femme qui passait.

Un rapport achevé en mai a révélé qu’Urquhart n’était pas apte à subir son procès.

Une interdiction de publication a été mise en place sur les détails du rapport psychiatrique qui a été complété en juillet et inscrit dans le cadre de l’audience de non-responsabilité criminelle.

