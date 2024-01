L’homme qui a agressé six policiers le 6 janvier est condamné à 5 ans de prison

“En l’espace de 10 secondes, Bonawitz a agressé quatre policiers en les bousculant, en les poussant et en les frappant, ainsi qu’en plaçant un policier dans une étranglement et en la soulevant du sol”, ont indiqué les procureurs dans leur note de condamnation.

M. Bonawitz n’a pas arrêté ses attaques jusqu’à ce que les policiers lui pulvérisent un agent chimique sur le visage, ont indiqué les procureurs.

Peu de temps après que M. Bonawitz ait été aspergé, il a été interviewé sur bande vidéo et a raconté ce qui s’était passé, ont indiqué les procureurs. Un journaliste lui a demandé son nom et sa provenance, et il a répondu : « Ken Bonawitz, Floride ».

Les autorités ont jusqu’à présent inculpé plus de 1 265 personnes ayant participé à la brèche dans le Capitole, selon le ministère de la Justice. Un peu plus d’un tiers d’entre eux, soit 440, ont été accusés d’avoir « agressé ou entravé » l’application des lois. L’accusation la plus courante concerne l’entrée ou le séjour sur un territoire fédéral restreint. Plus de 720 personnes ont plaidé coupables ou ont été reconnues coupables. Leurs peines vont de quelques jours de prison à plus de 20 ans de prison.

Dans sa déclaration de la victime, le sergent Ruiz a fait une comparaison entre son expérience du 6 janvier et celle du 11 septembre 2001, en tant qu’agent médical d’urgence au Pentagone.