L’homme portoricain est nommé le plus vieux du monde par le Guinness World Records

Emilio Flores Márquez de Porto Rico, âgé de 112 ans et 326 jours, a été désigné comme le plus vieux mâle vivant du monde par le Guinness World Records.

Flores Márquez est né le 8 août 1908 à Carolina, Porto Rico. Il est le deuxième aîné de 11 enfants. En tant que fils aîné, il a consacré sa jeunesse à s’occuper de ses frères et sœurs. Flores Márquez aidait souvent son père dans leur ferme de canne à sucre en arrosant et en chargeant la canne à sucre sur des wagons.

« J’étais l’aîné des enfants, alors j’ai tout fait. J’ai nettoyé, je me suis occupé des garçons, j’ai tout fait », a déclaré Flores Márquez au Guinness World Records.

Quelle était sa clé pour une longue vie ? Flores Márquez, connu sur l’île sous le nom de « Don Millo », a déclaré qu’il s’agissait de vivre avec « une abondance d’amour et de vivre sans colère ».

Il a dit avoir trouvé cet amour avec sa femme de 57 ans, Andrea Perez, décédée en 2010. Le couple a eu quatre enfants ensemble, dont deux sont toujours en vie et s’occupent de Flores Márquez. Il a maintenant cinq petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants.

Flores Márquez vit à Rio Piedras avec ses deux enfants, qui ont fait l’éloge de leur père et de leur éducation.

« Mon père m’a élevé avec amour, aimant tout le monde. Il m’a toujours dit, à moi et à mes frères et sœurs, de faire le bien, de tout partager avec les autres. De plus, le Christ vit en moi », ont déclaré les enfants dans une déclaration à Guinness.

Batteurs de records:Un père de quintuplés bat le record du monde Guinness en poussant ses bébés au marathon

Les ongles les plus longs du monde :Une femme texane se coupe les ongles de 24 pieds après avoir battu le record du monde Guinness

Flores Márquez a subi des complications de santé à l’âge de 101 ans, lorsqu’il a subi une opération avec un stimulateur cardiaque. Malgré l’opération et la perte de presque toute son audition, sa famille a déclaré que Flores Márquez faisait preuve de force et appréciait la vie.

Craig Glenday, rédacteur en chef de Guinness World Record, a déclaré cette année qu’ils avaient traité deux candidatures pour le titre du plus vieil homme vivant.

« Je suis ravi de présenter Sr Márquez – née, fait intéressant, le 8e jour du 8e mois de la 8e année du 20e siècle ! – et de présenter son histoire fascinante au grand public. Mais parallèlement à cela, je suis également ravi que nous avons eu la chance de rendre hommage à Dumitru Comănescu, qui a brièvement détenu le record mais qui est malheureusement décédé avant que nous ne mettions sous presse », a déclaré.

Le Roumain Dumitru Comănescu, né le 21 novembre 1908, avait auparavant détenu le titre pendant un mois avant sa mort. Il est décédé à l’âge de 111 ans et 219 jours. C’est après son décès, la mort de Comănescu que le Guinness World Records a reçu la preuve de Flores Márquez, né trois mois plus tôt que Comănescu.

Jeanne Calment détient le titre de la personne la plus âgée à avoir jamais vécu, décédée à l’âge de 112 ans et 164 jours. Alors que la femme la plus âgée est Kane Tanaka, née au Japon le 2 janvier 1903. Elle a reçu son record à l’âge de 117 ans et 41 jours en 2020.

Tanaka a maintenant 118 ans et 179 jours et vit à Fukuoka, au Japon.

Suivez Gabriela Miranda sur Twitter : @itsgabbymiranda