L’homme porte un costume de crocodile, taquine le reptile ; Voici ce qui s’est passé ensuite

Il est toujours conseillé de maintenir une distance de sécurité avec les crocodiles. Des films comme Lake Placid, Black Water et Eaten Alive, entre autres, ont maintes et maintes fois montré aux téléspectateurs les dangers de s’aventurer trop près du territoire des crocodiles. Cependant, certaines personnes ne semblent tout simplement pas se soucier des règles, malgré de nombreux avertissements. Prenez par exemple cet homme, qui pensait qu’il pouvait tromper un crocodile en portant un costume de crocodile. Ses bouffonneries lui ont fait prendre le risque de s’approcher dangereusement d’un crocodile et de taquiner le reptile.

Un utilisateur de Twitter nommé Narendra Singh a publié la vidéo hilarante mais alarmante sur la plateforme de micro-blogging. « Kaunsa nasha kiye hai… (Quel médicament a-t-il pris ?) », lit-on dans le tweet.

Le clip de 10 secondes montre un homme, allongé sur la rive d’une rivière, vêtu d’un costume de crocodile tordu à une distance de presque une main du crocodile. Le reptile semble se prélasser au soleil, à côté d’un plan d’eau. On peut voir l’homme retirer sa main des faux vêtements, tirer sur la jambe du croco, le tirer de temps en temps et taquiner le prédateur à plusieurs reprises.

Auparavant, une autre vidéo d’un homme du zoo japonais de Tobe était devenue virale sur Internet. Dans les images, on le voit revêtir un costume de lion lors d’un exercice de démonstration pour former les gardiens et le personnel du zoo sur la façon de sauver leur vie si un lion s’échappe de sa cage. Selon le New York Post, les autorités du zoo interdisent de mener l’exercice avec de vrais lions pour des raisons de sécurité. Les images enregistrées ont été partagées sur Twitter en 2019. « Le zoo de Tobe à Aichi a mené un exercice d’évasion de lion aujourd’hui. Notez l’expression sur les vrais visages des lions », lit-on dans le tweet.

L’homme a été fortement trollé par les utilisateurs des médias sociaux pour ses bouffonneries hilarantes, en particulier pour le costume drôle et amical qu’il portait. Une fierté de lionnes a également été capturée en train de regarder l’homme, l’air confus au-delà de leur esprit devant l’étrange spectacle. La vidéo amusante a amassé plus de 5 millions de vues et plus de 78 000 likes.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici