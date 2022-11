L’homme politique italien de longue date Roberto Maroni décède à 67 ans

ROME (AP) – Roberto Maroni, dirigeant de longue date du parti de droite de la Ligue du Nord et ministre dans les trois gouvernements de l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi, est décédé à 67 ans, ont annoncé mardi les dirigeants de la Ligue.

La télévision publique RAI a cité une déclaration de famille disant que Maroni est décédé à 4 heures du matin après une longue maladie.

Maroni était un associé de longue date du fondateur de la Ligue du Nord, Umberto Bossi, et était secrétaire du parti alors qu’il est passé d’un mouvement sécessionniste du Nord à un allié clé dans les gouvernements conservateurs successifs, depuis la montée en politique de Berlusconi dans les années 1990.

Le parti dirigé par le chef actuel Matteo Salvini a supprimé “Nord” du nom dans le but d’élargir son attrait géographique et de minimiser un passé que beaucoup considéraient comme discriminatoire à l’égard du sud le plus pauvre de l’Italie, et est maintenant un partenaire de la coalition du gouvernement de droite du premier ministre Giorgia Meloni. .

Avocat, Maroni a été ministre de l’Intérieur dans le gouvernement Berlusconi de 1994-1995, ministre du Travail dans son deuxième gouvernement en 2001 et de nouveau ministre de l’Intérieur dans son troisième et dernier gouvernement en 2008-2011. Très visible avec ses lunettes à monture rouge, il était un pianiste accompli et jouait dans un groupe de sa ville natale, Varèse.

Salvini a fait l’éloge de Maroni en tant que “grand secrétaire, super ministre, grand gouverneur et membre de la Ligue pour toujours”.

“C’est quelqu’un qui a tant donné au pays, à l’Italie, à la Ligue, à sa communauté”, a déclaré Salvini à la radio RTL.

The Associated Press