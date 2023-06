L’homme peut-il être infecté par un champignon ?

Sur les millions d’espèces fongiques dans le monde, seules quelques centaines peuvent rendre les gens malades. Coccidioides est l’un d’eux – et il vit dans la poussière du désert. Des spores microscopiques sont expulsées lorsque le sol est dérangé ; s’ils sont inhalés, ils peuvent provoquer une infection connue sous le nom de fièvre de la Vallée. La plupart des gens se rétablissent sans jamais savoir qu’ils l’avaient, mais d’autres ressentiront des symptômes beaucoup plus intenses, allant de la pneumonie à la méningite. Coccidioides est aussi très doué pour manger… de la viande.

Heureusement, ce champignon ne se trouve généralement que dans le sud-ouest des États-Unis, dans certaines parties du Mexique et en Amérique centrale et du Sud – et les cas sont rares. Mais malheureusement, cette gamme s’élargit rapidement. Les scientifiques se précipitent pour comprendre exactement pourquoi, car même si ce champignon existe depuis des millénaires, il reste encore des tonnes de questions sans réponse sur la façon dont il vit à la fois dans le désert et chez les humains.

