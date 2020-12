Le monde d’un père en forme et en bonne santé a été bouleversé lorsqu’une douleur dans le dos s’est avérée être une infection mangeuse de chair qui n’a laissé aux médecins d’autre choix que d’amputer ses quatre membres.

Mick O’Dowd, un père de deux enfants et ingénieur en mécanique de Sydney, a été diagnostiqué en 2018 avec un streptocoque – une infection courante qui s’est frayé un chemin dans sa circulation sanguine et est devenu septique.

Le jour de Noël de cette année-là, il est allé à l’hôpital pour vérifier une douleur qui s’est développée dans son fessier.

M. O’Dowd a été renvoyé chez lui avec un mauvais diagnostic de sciatique, un type de douleur nerveuse dans le bas du dos.

Mais lorsque la douleur a persisté et que l’infection s’est installée, il a été transporté d’urgence au service de réanimation de l’hôpital de Canterbury, avec des médecins lui donnant 20% de chances de survie.

Mick O’Dowd (photographié avec sa fille Amelia) était un père de deux enfants et ingénieur en mécanique vivant à Sydney avec sa femme Katharine.

La famille O’Dowd, photo de gauche à droite: Tom, Mick, Katherine et Amelia, cinq ans, huit ans

Sa femme Katharine O’Dowd, 47 ans, a déclaré au Daily Mail Australia que le chemin du rétablissement avait été long et douloureux depuis que ses avant-bras et ses jambes – ainsi que des pans de peau morte de son visage et de son torse – avaient été retirés, mais il espère marcher à nouveau.

« Il a des objectifs à long terme, comme retourner au travail dans une certaine mesure, faire des voyages de camping en famille et de la plongée sous-marine, mais à court terme – il est vraiment excité de se lever », a-t-elle déclaré.

« Cela lui permettrait de cuisiner et de se rendre aux toilettes – des choses auxquelles nous ne pensons pas demandent beaucoup d’efforts pour lui. »

M. O’Dowd, qui a reçu un diagnostic de myosite nécrosante qui tue les muscles, apprend lentement à utiliser des membres prothétiques et se rend régulièrement à des séances de physiothérapie et de réadaptation, mais l’infection laissée par l’épisode septique a retardé le processus.

Plus tôt cette année, les médecins ont dû gratter plus de muscle mort de l’articulation de l’épaule droite et de la jambe, raccourcissant davantage les sites d’amputation.

Les médecins ont découvert que le père (photographié avec sa femme Katherine et ses enfants) avait une infection bactérienne qui causait une maladie mangeuse de chair appelée myosite nécrosante et lui causait un choc septique.

En plus d’être une quadruple amputée, la peau de M. O’Dowd a été affaiblie par les bactéries mangeuses de chair.

« Cela a été un revers car il ne peut pas utiliser de prothèse sur ce bras pendant six mois après la chirurgie. Après cela, il peut obtenir des prothèses pour ce bras et ses jambes », a déclaré Mme O’Dowd.

Avec un bras gauche relativement sain, M. O’Dowd a pu tester une gamme de prothèses électroniques avec des doigts qui bougent, lui donnant de l’espoir pour l’avenir et s’orientant vers la douche et l’alimentation.

La peau de M. O’Dowd a été affaiblie par les bactéries carnivores.

Des morceaux de chair noircie et morte ont également été enlevés au cours de l’épisode septique et ont été remplacés par une peau saine d’autres parties de son torse.

Mick O’Dowd espère cuisiner, jouer avec ses enfants dans la cour de récréation et plonger à nouveau (photo avant sa maladie)

M. O’Dowd apprend lentement à utiliser des membres prothétiques et se rend régulièrement à des séances de physiothérapie et de réadaptation (photo)

M. O’Dowd (photographié après une opération chirurgicale en 2019) préparait les cadeaux de ses enfants le jour de Noël quand une douleur dans sa fesse est devenue si forte qu’il a décidé d’aller à l’hôpital

Lorsque les enfants Tom, 5 ans, et Amelia, 8 ans, sont prêts, ils montent dans le fauteuil roulant électrique de leur père et il les conduit à l’école (photo)

« Sa peau est très sensible et fragile car une grande partie est greffée, et il faut beaucoup de temps pour que la peau greffée devienne solide, et les sites donneurs sont maintenant des tissus cicatriciels et cela prend beaucoup de temps à guérir, » Mme O ‘ Dit Dowd.

«Gérer sa fragilité cutanée fera partie de sa vie, mais à part ça, le reste de ses organes se sont rétablis.

Chaque matin, deux soignants arrivent au domicile familial pour préparer le père pour une longue journée de rendez-vous médicaux pendant que Mme O’Dowd, une urbaniste, se prépare au travail et s’assure que les enfants Amelia, huit ans et Tom, cinq ans, sont prêts pour l’école. .

Lorsqu’ils sont habillés avec leurs sacs emballés, les enfants montent dans le fauteuil roulant électrique de leur père et il les emmène à l’école avant que les soignants ne l’emmènent à des rendez-vous de physiothérapie et de spécialiste.

À la fin de la journée, M. O’Dowd vient chercher les enfants et ils montent avec lui au parc.

À la fin de la journée, M. O’Dowd vient chercher les enfants et ils montent avec lui au parc (famille O’Dowd photographiée dans les Blue Mountains, à l’ouest de Sydney)

M. O’Dowd aimerait avoir un fauteuil roulant à quatre roues motrices pour pouvoir aller sur les copeaux de bois de l’aire de jeux sans se coincer (photo)

«Une chose qu’il veut vraiment faire est de se procurer un fauteuil roulant à quatre roues motrices pour qu’il puisse aller sur les copeaux de bois du terrain de jeu avec les enfants», a expliqué sa femme.

« Il a essayé une fois sur sa chaise habituelle et est resté coincé, et des passants innocents ont dû l’aider », a-t-elle ri.

La famille prévoit de faire le gros achat en utilisant plus de 200 000 $ donnés par des inconnus au bon cœur par l’intermédiaire de Go Fund Me au cours des deux dernières années.

Mme O’Dowd a déclaré que l’argent servait à payer les soignants, les futurs prothèses et les fauteuils roulants électroniques pour que son mari puisse se déplacer et les aider à reprendre des sorties en famille.

Qu’est-ce que la myosite nécrosante? La myosite est une maladie rare qui affecte les muscles. Le terme myosite signifie «inflammation des muscles». La myosite nécrosante est quand elle tue les cellules du muscle. Les principaux signes sont une faiblesse musculaire, des muscles douloureux ou endoloris, des trébuchements ou des chutes et une fatigue extrême après avoir marché ou debout. La myosite est généralement causée par un problème sous-jacent du système immunitaire, où elle attaque par erreur les tissus sains.

En juillet 2019, une vidéo réconfortante est apparue sur la page de collecte de fonds qui montrait M. O’Dowd en train de manger seul pour la première fois depuis ses opérations.

Le père a soulevé son bras droit, avec une cuillère attachée à un bandage, et l’a déplacé vers sa bouche.

Tremblant, mais avec une grande détermination, il put prendre quelques gorgées de soupe.

Mme O’Dowd a écrit à côté des images: « Voici une petite vidéo de Mick apprenant à se nourrir.

« Ce n’était que sa deuxième tentative et ses bras n’ont toujours pas beaucoup de force – mais vous pouvez voir par vous-même à quel point il est déterminé. »

La tournure dévastatrice des événements a commencé lors de ce voyage à l’hôpital le jour de Noël 2018, quand on lui a prescrit des pilules anti-inflammatoires pour les douleurs nerveuses, mais la situation s’est aggravée et il est retourné le lendemain.

M. O’Dowd s’est rapidement détérioré et a été transporté d’urgence dans un plus grand hôpital où il a été mis sous assistance respiratoire.

Les médecins ont découvert qu’il avait une infection bactérienne qui causait une maladie carnivore appelée myosite nécrosante et lui causait un choc septique.

L’infection a rendu les membres de M. O’Dowd gangrenés et ils ont dû être amputés pour empêcher l’infection de se propager davantage et le maintenir en vie.

« Mick est l’une des personnes les plus déterminées que vous rencontrerez, il n’a jamais abandonné quoi que ce soit auparavant et il est clair qu’il n’a pas l’intention de commencer maintenant », déclare la page GoFundMe.

Après sa première intervention chirurgicale, les médecins ont dit à sa femme désemparée qu’il mourrait probablement dans les trois heures, lui recommandant de lui dire au revoir.

La famille ne sait pas ce que l’avenir nous réserve, mais Mme O’Dowd a déclaré que la famille se concentrait sur l’ajustement à la vie avec une quadruple amputée.

« Les enfants sont résilients et ils sont très heureux d’avoir leur père à la maison après l’hôpital », a-t-elle déclaré.

Elle a également remercié les amis, la famille et les gentils étrangers pour leur soutien continu.

« Tant d’étrangers que nous ne connaissons pas ont aidé – cela a été humiliant et a changé la vie. »