L’homme paralysé Gert-Jan Oskam marche à nouveau naturellement avec des implants cérébraux et rachidiens

« Pendant 12 ans, j’ai essayé de me remettre sur pied », a déclaré Oskam. « Maintenant, j’ai appris à marcher normalement, naturellement. » Crédit: Jimmy Ravier/EPFL via le New York Times

Andrew Jackson, neuroscientifique à l’Université de Newcastle qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré : « Cela soulève des questions intéressantes sur l’autonomie et la source des commandes. Vous continuez à brouiller la frontière philosophique entre ce qu’est le cerveau et ce qu’est la technologie.

Ensuite, les chercheurs ont utilisé un autre algorithme pour connecter l’implant cérébral à l’implant rachidien, qui était configuré pour envoyer des signaux électriques à différentes parties de son corps, provoquant des mouvements. L’algorithme a pu tenir compte de légères variations dans la direction et la vitesse de chaque contraction et relaxation musculaire. Et parce que les signaux entre le cerveau et la colonne vertébrale étaient envoyés toutes les 300 millisecondes, Oskam pouvait rapidement ajuster sa stratégie en fonction de ce qui fonctionnait et de ce qui ne fonctionnait pas. Au cours de la première séance de traitement, il pouvait se tordre les muscles de la hanche.

Chargement

Au cours des mois suivants, les chercheurs ont affiné l’interface cerveau-colonne vertébrale pour mieux s’adapter aux actions de base comme marcher et se tenir debout. Oskam a acquis une démarche d’apparence plutôt saine et a pu franchir les marches et les rampes avec une relative facilité, même après des mois sans traitement. De plus, après un an de traitement, il a commencé à remarquer de nettes améliorations dans ses mouvements sans l’aide de l’interface cerveau-colonne vertébrale. Les chercheurs ont documenté ces améliorations dans les tests de mise en charge, d’équilibre et de marche.

Désormais, Oskam peut marcher de manière limitée dans sa maison, monter et descendre d’une voiture et se tenir dans un bar pour boire un verre. Pour la première fois, dit-il, il a l’impression d’être celui qui contrôle.

Les chercheurs ont reconnu les limites de leur travail. Les intentions subtiles dans le cerveau sont difficiles à distinguer, et bien que l’interface actuelle cerveau-colonne vertébrale soit adaptée à la marche, on ne peut probablement pas en dire autant de la restauration des mouvements du haut du corps. Le traitement est également invasif, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et des heures de physiothérapie. Le système actuel ne résout pas toutes les paralysies de la moelle épinière.