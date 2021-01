L’homme oublié de Liverpool admet qu’il est "confus" par les messages mitigés de Klopp

Vous devez penser à Marko Grujic.

Première signature de Jurgen Klopp après sa nomination à Liverpool, mais toujours seulement avec 16 apparitions en équipe première à son nom.

En effet, le moment brillant de Grujic sous un maillot rouge jusqu’à présent a marqué une tête en boucle lors d’une victoire amicale de pré-saison 4-0 contre Barcelone en 2016.

À ce stade, le milieu de terrain aurait peut-être pu être pardonné de penser qu’il pourrait être sur le point de faire la percée à Anfield.

Depuis lors, cependant, le Serbe a été expédié sur pas moins de quatre périodes de prêt, et admet maintenant qu’il est « confus » par les messages contradictoires qu’il reçoit du manager de Liverpool.

Après être retourné au club cet été, il semblait que Grujic pouvait être vendu, Klopp jugeant apparemment le surplus de 24 ans aux exigences – un destin que Grujic avait accepté.

« Je suis passé par des préparatifs avec le club, après deux ans en Bundesliga, je suis revenu plus mature en Angleterre », a-t-il déclaré à Le média serbe Kurir (via The Echo ). «C’est ce qu’ils m’ont dit à Liverpool.

« Mais quand Thiago Alcantara est venu du Bayern (Munich), j’ai estimé qu’il n’y aurait pas beaucoup de place pour moi. Je ne voulais pas jouer.