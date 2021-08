L’homme ordinaire paie des impôts, ne demande pas d’exemption, pourquoi refusez-vous ? Un tribunal demande à Dhanush dans une affaire de voiture de luxe

La Haute Cour de Madras s’en est pris à l’acteur Dhanush pour avoir demandé une exonération de taxe d’entrée sur une voiture Rolls Royce qu’il avait importée en 2015. l’homme du commun paie des taxes sur tout, du carburant au savon, sans demander aucune exemption. Cette affaire ressemble à celle de l’acteur Joseph Vijay qui avait été qualifié d’« anti-national » par la Cour pour avoir demandé une exonération fiscale sur sa Rolls Royce importée. Comme Vijay l’avait fait dans sa requête, Dhanush n’avait pas non plus révélé sa profession devant la Cour.

Il est entendu que le département des taxes commerciales avait demandé à Dhanush de payer une taxe d’entrée d’un montant de 60,66 lakhs Rs, contre laquelle l’acteur avait demandé une exonération au tribunal en 2015. À l’époque, le tribunal avait demandé au bureau régional des transports d’autoriser l’enregistrement. du véhicule, à réception de 50% de la taxe d’entrée. Plus tard, suite à la déclaration de l’acteur selon laquelle 30,33 lakhs Rs avaient été payés, le tribunal a autorisé l’immatriculation du véhicule conformément aux règles et règlements. Depuis lors, la requête en bref est en instance.

Lorsque cette affaire a été entendue devant le juge SM Subramaniam jeudi, il a déclaré que les acteurs ont le droit d’acheter même des hélicoptères, mais qu’ils doivent payer des taxes. Il a également ajouté que les acteurs peuvent avoir le droit de déposer des plaintes contre la demande fiscale, mais ils doivent avoir payé l’intégralité des impôts, immédiatement après que la Cour suprême ait réglé la question il y a quelques années. Il a également exhorté les acteurs à agir en citoyens responsables, plutôt que de continuer à faire rouler leurs voitures sur des routes aménagées avec de l’argent public, sans payer eux-mêmes l’intégralité des taxes.

Lorsque l’avocat de Dhanush a informé que l’acteur était prêt à payer l’intégralité des impôts et a demandé l’autorisation de retirer le plaidoyer, le juge a refusé, car l’affaire était pendante depuis 2015. Le juge a également fait mention des litiges vexatoires, où une affaire est déposée. sans aucun but ou sens sérieux (abuser de la procédure judiciaire). Il a déclaré que les affaires de ce type empêchaient la Cour d’attribuer du temps aux affaires et aux problèmes authentiques.

En 2020, l’acteur Rajinikanth (qui est également le beau-père de Dhanush) avait approché la Haute Cour de Madras au sujet d’une demande d’impôt foncier par le Chennai Civic Body. Le problème concerne une demande d’impôt foncier de Rs.6,5 lakhs faite par la Greater Chennai Corporation pour les mois d’avril à septembre sur la salle de mariage Raghavendra, dont l’acteur est propriétaire.

Son avocat avait déclaré qu’une fois la pandémie éclatée et les restrictions de verrouillage imposées par le gouvernement central et de l’État, la salle des mariages de Rajini était restée vacante et n’avait pas été louée depuis le 24 mars.

Il a été mentionné que l’acteur avait annulé toutes les réservations à la salle des mariages après le 24 mars (verrouillage 1) et avait même remboursé l’avance conformément aux instructions du gouvernement. L’acteur a déclaré qu’il avait droit à une remise de vacance et qu’il avait envoyé un avis à cet égard à la société le 23 septembre et qu’il n’y avait pas eu de réponse.

Lorsque la Cour a averti Rajini d’imposer des frais (amende), Rajini a tweeté qu’il aurait pu éviter une erreur et a contacté la Chennai Corporation au sujet d’un différend sur l’impôt foncier, plutôt que de s’adresser à la Haute Cour de Madras.