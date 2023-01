L’homme nie “la torture brutale et l’exécution” du DJ radio “regroupé dans une camionnette avant que le corps ne soit retrouvé nu et brûlé dans les bois”

Un HOMME fait face à un procès pour “la torture et l’exécution brutales” d’un DJ de radio retrouvé nu dans les bois après un enlèvement présumé.

Koray Alpergin, le propriétaire de la station londonienne Bizim FM, a été découvert à Loughton, Essex, le 15 octobre.

Koray Alpergin aurait été embarqué dans une camionnette et battu à mort Crédit : Instagram

La sombre découverte est survenue deux jours après que des amis inquiets ont signalé la disparition de Koray, 43 ans, et de sa petite amie Gozde Dalbudak, 33 ans.

Ali Kavak, 25 ans, est apparu aujourd’hui au Old Bailey par liaison vidéo avec Steffan Gordon, 33 ans.

La famille de Koray a pleuré lorsque Kavak a nié le meurtre, l’enlèvement et le faux emprisonnement liés au DJ et à son partenaire.

Le procureur Peter Ratcliffe a déclaré que l’affaire implique “l’emprisonnement, la torture brutale et l’exécution de Koray Alpergin”.

Le tribunal a été informé que Koray et Mme Dalbudak rentraient chez elles à Enfield, au nord de Londres, le 13 octobre, lorsque l’horreur s’est déroulée.

Nicholas Hearn, procureur, a déclaré précédemment: “Ils ont été attaqués par des individus portant des masques blancs et regroupés dans une camionnette et emmenés à un endroit et détenus contre leur volonté.

“M. Alpergin a été sévèrement battu et assassiné. Le samedi 15 octobre, deux jours plus tard, le corps de M. Alpergin a été retrouvé par des membres du public dans une zone boisée à Loughton, Essex.

“Le corps était nu et présentait des brûlures, des ecchymoses et des coupures.”

Une autopsie a donné comme cause préliminaire de décès un étranglement, un traumatisme contondant et des lésions aux organes internes et aux côtes, a-t-on dit.

Mme Dalbudak, qui venait d’Istanbul, a ensuite été localisée et n’a pas été blessée physiquement.

Les hommages ont afflué pour Koray, qui avait côtoyé des célébrités telles que Salt Bae et P Diddy, du monde entier.

Son père Tuncay Alpergin a déclaré que la place de son fils dans la vie ne serait pas remplie dans un poste déchirant.

Une page GoFundMe, lancée par sa famille et ses amis, indique : “Koray était aimé de tous ceux qui ont eu le plaisir de le connaître.

“Un membre très aimé de sa famille, un ami spécial pour tous et un membre énorme de la communauté avec le plus grand cœur.

“Koray a toujours pensé à tout le monde, il était gentil et attentionné et a toujours soutenu ceux qui l’entouraient. Il était une telle lumière dans la communauté, aimé par sa famille, chéri par ses amis et il a vécu pleinement sa vie.”

Kavak a été placé en détention provisoire avant une date de procès provisoire le 18 septembre.

Gordon et un troisième accusé, Junior Kettle, 31 ans, n’ont pas encore plaidé coupable au meurtre.

Erdogan Ulcay, 55 ans, et un garçon de 17 ans sont accusés d’avoir perverti le cours de la justice en aidant à se débarrasser du corps de Koray.

Ils comparaîtront ensuite devant le tribunal le 8 mars.

Le DJ s’était mêlé à des célébrités dont P Diddy