L’homme n’est pas responsable de l’explosion d’un véhicule à Times Square

NEW YORK (AP) – Un homme qui a conduit sa voiture à travers des foules de personnes à Times Square en 2017, tuant un jeune touriste et mutilant des piétons sans défense, a été dégagé de toute responsabilité mercredi en raison d’une maladie mentale.

Un jury à New York a accepté une défense d’aliénation mentale affirmant que Richard Rojas était si perturbé psychologiquement qu’il ne savait pas ce qu’il faisait.

Le juge a déclaré que la conclusion qualifierait Rojas pour un « engagement mental involontaire » à durée indéterminée au lieu d’une longue peine de prison.

Rojas, 31 ans, a été accusée dans une attaque qui a blessé plus de 20 personnes et tué Alyssa Elsman, 18 ans, du Michigan, qui visitait la destination touristique populaire avec sa famille.

Le jury a été informé que s’il concluait que les procureurs avaient prouvé leur cas, il devait également décider s’il « manquait ou non de responsabilité en raison d’une maladie ou d’un défaut mental ».

Le procès, qui a débuté au début du mois dernier, a présenté des témoignages de victimes qui ont subi de graves blessures à la suite de ce que les procureurs ont qualifié d ‘ »acte horrible et dépravé ».

Du côté de la défense, des membres de la famille ont témoigné de la façon dont Rojas est tombé dans la paranoïa après avoir été expulsé de la marine en 2014.

Que Rojas était au volant de la voiture ne faisait aucun doute. Plusieurs vidéos de sécurité le montraient sortant du véhicule après son crash. Cela a mis l’accent sur son état mental.

Dans sa plaidoirie finale, le procureur Alfred Peterson a reconnu que Rojas avait un épisode psychotique, notamment en entendant des voix, au moment du saccage. Mais Peterson a soutenu que Rojas a montré qu’il n’était pas entièrement détaché de la réalité en manœuvrant son véhicule sur le trottoir et en conduisant avec précision sur trois pâtés de maisons, fauchant les gens jusqu’à ce qu’il s’écrase.

Le bassin d’une victime a été séparé de sa colonne vertébrale. Les médecins étaient certains qu’elle mourrait, mais elle a survécu d’une manière ou d’une autre. La sœur cadette d’Elsman, Eva, alors âgée de 13 ans, a témoigné au cours du procès de ses propres blessures: côtes cassées, poumon effondré, fracture à la jambe et autres blessures qui l’ont maintenue à l’hôpital pendant des semaines.

« L’accusé a pris une décision ce jour-là », a déclaré le procureur, Peterson. « Il a fait un choix. … Il est allé au « carrefour du monde », un endroit très en vue où tout le monde sait qu’il y a beaucoup, beaucoup de monde.

Une fois sur place, il était « en plein contrôle de sa voiture », a-t-il ajouté.

L’avocat de la défense Enrico DeMarco a déclaré aux jurés « qu’il ne devrait y avoir aucun doute » que son client satisfaisait à la norme légale pour une conclusion d’aliénation mentale. Les preuves, a déclaré l’avocat, ont montré que Rojas « n’avait pas la capacité substantielle de savoir ce qu’il faisait était mal » en raison d’une maladie sous-jacente – la schizophrénie, telle que diagnostiquée par un psychiatre de la défense qui a témoigné.

DeMarco a diffusé une cassette vidéo dans la salle d’audience de Rojas sautant de sa voiture après qu’elle ait percuté un poteau de trottoir. On pouvait entendre Rojas crier : « Que s’est-il passé ? … Oh mon Dieu, que s’est-il passé ? alors qu’il était maîtrisé, et on pouvait le voir se cogner la tête contre le sol.

Rojas, a déclaré l’avocat, « a perdu la tête ».

Tom Hays, l’Associated Press