La police a arrêté samedi un homme qui avait réussi à monter dans l’aile d’un avion d’Alaska Airlines au départ de l’aéroport international McCarran de Las Vegas.

Les passagers ont regardé en état de choc – et filmé – l’intérieur du vol 1367 d’Alaska Airlines de Las Vegas à Portland lorsqu’ils ont vu l’homme monter à bord de l’aile, s’asseoir et finalement enlever ses chaussures et ses chaussettes au cours de son passage estimé à 45 minutes.

«WTH est-ce que je viens d’être témoin? passager Erin Evans demandé sur Twitter, tout en publiant une vidéo de l’incident.

Selon une déclaration d’Alaska Airlines obtenue par USA TODAY, le vol « se préparait au décollage lorsque le pilote a remarqué qu’un individu s’avançait vers l’avion. Les pilotes ont averti la tour. Les forces de l’ordre ont été dépêchées et [was] capable d’appréhender l’individu. «

La police a arrêté Alejandro Carlson, 41 ans, a rapporté ABC News, citant le département de police métropolitaine de Las Vegas. Le suspect s’est déplacé sur l’aile pendant près de 45 minutes avant de tomber sur le tarmac, a déclaré le passager Evans à ABC, qualifiant l’incident de «certainement l’une des choses les plus étranges que j’aie jamais vues de ma vie».

La vidéo montre l’homme qui marche jusqu’au bord de l’aile, enlève ses chaussures et chaussettes pour la traction, glisse de l’aile et tombe brutalement sur le tarmac. Il a été immédiatement appréhendé par la police, montre la vidéo.

« Nos invités et nos employés sont en sécurité et nous travaillons avec les forces de l’ordre. L’avion est retourné à la porte pour une inspection complète », a déclaré Alaska Airlines dans le communiqué.

L’homme a été soigné pour des blessures mineures au centre médical universitaire et a été réservé à la prison du comté de Clark pour intrusion et mépris de la sécurité publique, a déclaré la police à ABC News. L’enquête est en cours.

USA TODAY a contacté la police métropolitaine de Las Vegas pour de plus amples commentaires.