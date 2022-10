“L’homme le plus sale du monde” meurt après avoir pris son premier bain depuis des décennies — RT Games & Culture

Un ermite iranien, surnommé le “l’homme le plus sale” est décédé à l’âge de 94 ans dans le village iranien de Dejgah, ont annoncé dimanche les médias officiels. L’homme, dont le surnom était Oncle Haji, aurait passé quelque 67 ans sans se laver et n’aurait mangé que de la nourriture avariée.

Selon l’agence de presse IRNA, Haji a choisi d’éviter de se doucher de peur que cela le rende malade. Son engagement à ne pas se baigner était si fort qu’il s’est même jeté d’une voiture lorsque des villageois locaux ont essayé de l’emmener dans une rivière pour se laver, selon le point de vente.

En plus d’avoir une aversion pour le savon et l’eau, Haji avait également un dégoût pour les aliments frais et l’eau, déclarant que sa nourriture préférée était le porc-épic pourri et d’autres animaux tués sur la route. L’eau qu’il buvait provenait généralement de flaques d’eau à proximité et il la buvait dans un bidon d’huile rouillé. L’homme vivait dans une hutte en brique ouverte et préférait fumer des excréments d’animaux avec une vieille pipe plutôt que du tabac.















Malgré ses habitudes sanitaires inhabituelles, Haji était néanmoins en assez bonne santé. Une équipe de médecins de l’École de santé publique de Téhéran a effectué une série de tests sur lui plus tôt cette année pour découvrir qu’il n’avait aucune infection bactérienne ou parasitaire en dehors de la trichinose, une infection courante liée à la consommation de viande crue. L’homme, cependant, n’a montré aucun symptôme.

Les médecins ont conclu que Haji était capable de rester en bonne santé en raison de son exposition constante à des conditions de vie difficiles, ce qui lui avait permis de développer un système immunitaire exceptionnellement fort.

Il y a plusieurs mois, cependant, les villageois auraient finalement réussi à convaincre l’ermite de prendre un bain pour la première fois depuis plus d’un demi-siècle. Selon un responsable local qui s’est entretenu avec l’IRNA, Haji est tombé malade peu de temps après et est décédé le 23 octobre.