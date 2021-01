Elon Musk, le fondateur de Tesla et SpaceX et qui vient de devenir l’homme le plus riche du monde, a déclaré qu’il ne refuserait jamais d’être payé en Bitcoin. Dans un tweet de l’auteur Ben Mezrich qui a écrit: «Je ne refuse plus jamais d’être payé en bitcoin», a répondu Musk en disant: «Moi non plus». Bien que la réponse indique que le milliardaire se moque de l’auteur derrière le film The Social Network, Musk est un partisan bien connu de la monnaie numérique. Bitcoin a été beaucoup sous les feux de la rampe ces derniers temps après que son prix (par pièce) ait atteint un nouveau sommet historique de 41530 $ (environ 30,4 lakh Rs) la semaine dernière. Plus tôt en décembre 2020, il a établi un record de 23000 $ par pièce, mais a relevé la barre chaque semaine.

Musk est devenu l’homme le plus riche du monde avec une valeur nette personnelle de plus de 188,5 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News. Il a dépassé Jeff Bezos d’Amazon (par une marge de 1,5 milliard de dollars) après que l’action de Tesla ait enregistré des gains massifs à la cloche de clôture de jeudi (8 janvier). Notamment, le fondateur de SpaceX a précédemment décrit la structure de Bitcoin comme «brillante». Le milliardaire de 49 ans qui espère envoyer des gens sur Mars au début de 2024, a déclaré que toute économie future sur la planète rouge pourrait être basée sur la crypto-monnaie.

Pour rappel, la crypto-monnaie ou Bitcoin, dans ce cas, est essentiellement un moyen d’échange basé sur Internet. Il utilise des fonctions cryptographiques pour effectuer des transactions financières entre deux parties via des clés privées et publiques. Contrairement à une monnaie traditionnelle comme le dollar, l’euro ou le yen, le bitcoin n’a pas de banque centrale et n’est soutenu par aucun gouvernement. Au lieu de cela, l’unité est contrôlée et régulée par sa communauté d’utilisateurs, qui affirment que cela la rend plus efficace que les devises traditionnelles. L’un de ses avantages comprend les transferts entre deux parties qui peuvent être effectués avec des frais de traitement minimes. Alors que le nombre total de Bitcoins ne peut jamais dépasser 21 millions, il y a environ 2,6 millions de Bitcoins en circulation, pour le moment. En mars de l’année dernière, la Cour suprême avait autorisé le commerce de crypto-monnaies en Inde, bien qu’il ne soit toujours pas reconnu comme ayant cours légal. Cependant, le gouvernement central travaillerait également sur une loi visant à interdire le commerce de crypto-monnaie dans le pays.