L’homme le plus riche d’Inde, Gautam Adani, perd 100 milliards de dollars en moins d’une semaine | Nouvelles du monde

L’homme le plus riche de l’Inde a vu sa richesse personnelle diminuer de plusieurs milliards en moins d’une semaine.

Gautam Adani, chef du conglomérat Adani Enterprises, a vu ses sept sociétés cotées en bourse perdre au moins 100 milliards de dollars (81 milliards de livres sterling).

Le 25 janvier, la société de vente à découvert basée aux États-Unis Hindenburg Research a publié un rapport de 100 pages sur le groupe Adani l’accusant d’avoir “fait la plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise”.

Après une enquête de deux ans, le rapport accuse les sociétés de manipulation d’actions et de fraude comptable.

Il dit que les entreprises familiales et leurs sociétés fictives se prêtent de l’argent pour le blanchir et cuisiner leurs livres.

En Inde, cela a déclenché un cycle cataclysmique d’événements pour l’entreprise, anéantissant des milliards de dollars.

Ses actions ont chuté de près de 40% suite aux allégations et la société semble incapable d’arrêter l’hémorragie.

Le groupe Adani a publié une réfutation de 413 pages disant qu’il s’agissait d’une “attaque calculée contre l’Inde” et a mis en garde contre des poursuites judiciaires contre Hindenburg.

En réponse, Hindenburg a déclaré que le groupe Adani “a de manière prévisible tenté de détourner l’attention des questions de fond et a plutôt alimenté un récit nationaliste”.

“L’avenir de l’Inde est freiné par le groupe Adani, qui s’est drapé du drapeau indien tout en pillant systématiquement la nation”, a-t-il ajouté.

Depuis 2014, le groupe Adani a remporté plusieurs appels d’offres gouvernementaux à travers l’Inde. Photo : AP



Les marchés mondiaux touchés

Pendant ce temps, les retombées se répercutent sur les marchés boursiers mondiaux.

Credit Suisse Group AG et la branche richesse de Citigroup Inc ont cessé d’accepter les titres des entreprises de Gautam Adani comme garantie pour les prêts sur marge.

L’exposition du groupe à Wall Street s’élevant à 9 milliards de dollars (7,3 milliards de livres sterling) est également sous le feu des projecteurs.

Rejetant les inquiétudes concernant la santé financière, M. Adani a déclaré: “Notre bilan est très sain avec des flux de trésorerie solides et des actifs sécurisés, et nous avons un historique impeccable du service de notre dette.

“Cette décision n’aura aucun impact sur nos opérations existantes et nos plans futurs.”

Le 27 janvier, le groupe a lancé une offre publique de suivi de 2,5 milliards de dollars (2,03 milliards de livres sterling), qui n’a été entièrement souscrite que le dernier jour, lorsque les industriels les plus riches de l’Inde ont investi pour renforcer leur soutien.

Un jour plus tard, la société a annulé le FPO en invoquant la volatilité du marché et ces investisseurs seront remboursés.

Les autorités indiennes enquêtent

L’organisme de réglementation indien, le Securities and Exchange Board of India (SEBI), examine la déroute des actions du groupe Adani et examine toute “éventuelle irrégularité” dans le FPO.

Alors que la Reserve Bank of India a lancé une enquête sur l’exposition des banques au groupe Adani.

L’année dernière, CreditSights du groupe Fitch a publié un rapport avertissant que le groupe Adani était “profondément surendetté”, avertissant qu’il risquait de tomber dans un énorme piège de la dette.

Fondé par M. Adani en 1988 en tant que groupe de négoce de matières premières, le conglomérat couvre la production d’électricité, les mines de charbon, le ciment, les télécommunications, les médias et l’énergie verte. Il contrôle le plus grand port de l’Inde et est le plus grand opérateur aéroportuaire.

M. Adani est un allié de longue date du Premier ministre Narendra Modi, tous deux originaires de l’État occidental du Gujarat.

M. Modi a été ministre en chef de l’État de 2001 jusqu’à ce qu’il soit élu chef en 2014. Dans le passé, M. Modi a ouvertement affiché son amitié avec M. Adani.

Depuis 2014, l’empreinte du groupe Adani s’est étendue à travers l’Inde en remportant plusieurs appels d’offres gouvernementaux et projets d’infrastructure. Cette période coïncide également avec le premier mandat de M. Modi.

Au cours des trois dernières années, l’entreprise a connu une croissance vertigineuse.

Depuis mars 2000, les cours des actions des sept sociétés Adani ont augmenté de 250 % à 4 100 %.

Troisième homme le plus riche du monde et ami de Modi

En septembre dernier, M. Adani a devancé Jeff Bezos d’Amazon en tant que troisième homme le plus riche du monde avec une richesse personnelle de 150,6 milliards de dollars (122 milliards de livres sterling).

Les partis d’opposition indiens ont accusé M. Modi de capitalisme de copinage et favorisant M. Adani.

Pendant ce temps, la portée de M. Adani s’étend au-delà de l’Inde jusqu’à un méga projet de charbon controversé dans le Queensland, en Australie.

Des militants écologistes et des groupes indigènes se sont levés contre le projet et ont lancé une campagne “Stop Adani” forçant les investisseurs à se retirer.

Ce qui inquiète la plupart des analystes, c’est le risque et la vulnérabilité des institutions indiennes et de son système bancaire.

La profondeur de l’effondrement de la confiance et cette contagion généralisée ont révélé la vulnérabilité du pays.

Si 100 milliards de dollars peuvent être effacés d’une entreprise soutenue par les dirigeants du pays en moins d’une semaine, alors une sérieuse correction de cap est nécessaire.