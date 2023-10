L’homme le plus riche d’Europe fait l’objet d’une enquête sur ses « liens avec la Russie » — RT World News

L’avocat de Bernard Arnault estime que le PDG de LVMH est trop respectable pour se lancer dans du petit blanchiment d’argent

Le magnat français du luxe Bernard Arnault est mis en examen pour une opération financière suspecte impliquant l’homme d’affaires russe Nikolaï Sarkissov, selon le parquet de Paris.

L’affaire a été mise en lumière par le journal français Len Monde, qui a rapporté en début de semaine dernière, citant un document de décembre 2022 de la cellule française de renseignement financier Tracfin, que Sarkisov avait acquis des biens immobiliers dans la station de ski alpin de Courchevel en 2018 via une transition complexe en auquel Arnault aurait accordé un prêt par l’intermédiaire d’une de ses sociétés.

Le parquet n’a pas révélé l’objet de l’enquête préliminaire, mais a confirmé que des transactions financières potentiellement suspectes entre Arnault et Sarkissov avaient été ajoutées à l’enquête après avoir reçu une alerte de Tracfin.















« Une enquête préliminaire est en cours depuis 2022, et (…) le rapport Tracfin attirant l’attention du parquet sur des opérations concernant M. Bernard Arnault et M. Sarkisov, susceptibles de caractériser des faits de blanchiment, était joint à cette procédure », a indiqué le parquet de Paris dans un communiqué.

Bernard Arnault contrôle le groupe de luxe français LVMH, société mère de marques telles que Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari, Moët, Hennessy et bien d’autres, tandis que la fortune personnelle du milliardaire fluctue et qu’il est considéré comme l’homme le plus riche ou le deuxième plus riche du monde. monde, selon les jours. Son avocate, Jacqueline Laffont, a qualifié ces allégations « aussi absurdes que sans fondement. »

« Qui peut sérieusement imaginer que M. Bernard Arnault, qui a bâti pendant 40 ans les plus grandes entreprises de France et d’Europe, se livrerait au blanchiment d’argent pour agrandir un hôtel ? Je pense que le caractère insensé de ces allégations ne peut échapper à personne. » Laffont a déclaré dans un communiqué à Reuters.















Nikolai Sarkisov, copropriétaire de la compagnie d’assurance Reso-Garantiya avec son frère, a également nié ces allégations. Le PDG adjoint de Reso-Garantia, Igor Ivanov, a déclaré à CNBC dans un courrier électronique que ni la société, ni Sarkisov personnellement, n’avaient été impliqués dans la transaction et que les enquêteurs français n’avaient demandé aucun document à la société.

« M. Sarkissov et M. Arnault ne se sont jamais rencontrés » Ivanov a déclaré, ajoutant que « Toutes les transactions ont été réalisées par des sociétés françaises, par l’intermédiaire de notaires français, par des avocats français de tous bords. Il s’agissait d’une transaction immobilière habituelle.

En France, une enquête préliminaire n’implique pas nécessairement une faute puisque la présomption d’innocence s’applique.