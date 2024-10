L’homme le plus riche de France, Bernard Arnault, et Red Bull entament des négociations exclusives pour racheter le Paris FC.

Le milliardaire français et président de LVMH, Bernard Arnault, s’est associé à Red Bull pour entamer des négociations exclusives sur le rachat du Paris FC.

Agache, la société holding de l’homme le plus riche de France Arnault, est en discussion pour acquérir une participation majoritaire dans le club français. Red Bull conseille Agache et est également en négociations pour acquérir une participation minoritaire.

Un communiqué du Paris FC affirme qu’Agache a l’ambition de « inscrire durablement les équipes masculines et féminines parmi l’élite du football français et dans le cœur des Parisiens ».

Agache apportera une « vision entrepreneuriale » en plus de son expertise en « développement économique et influence de la marque », tandis que Red Bull jouera un rôle consultatif dans le volet sportif de l’entreprise.

L’équipe masculine du Paris FC est en tête de la Ligue 2 et a disputé la Ligue 1 pour la dernière fois en 1979. L’équipe féminine est quatrième de la Division 1 Féminine et a atteint les phases de groupes de la Ligue des Champions la saison dernière. Le club faisait initialement partie d’une fusion lors de la création du Paris Saint-Germain en 1970, mais ils se sont séparés du club deux ans plus tard et se sont rétablis en tant qu’entité distincte.

Le PSG est le seul club de la capitale française à concourir en Ligue 1. En revanche, Londres compte sept équipes masculines de haut niveau cette saison et Madrid cinq.

Bernard Arnault a une valeur nette de 163,9 milliards de dollars (126,06 milliards de livres sterling), selon Forbeset est la cinquième personne la plus riche du monde. L’homme de 75 ans est le fondateur, président et PDG de LVMH, la société de produits de luxe basée à Paris qui possède des marques telles que Louis Vuitton, Dior et Tiffany.

« Avec notre soutien, ainsi que le précieux soutien de notre partenaire Red Bull, nous avons bon espoir que, petit à petit, nous écrirons ensemble un beau chapitre du football français, sans nous fixer d’objectifs précis à ce stade », a déclaré Antoine Arnault, qui est s’apprête à devenir représentant d’Agache au conseil d’administration du Paris FC.

Red Bull possède déjà un certain nombre de clubs dans le monde, dont le RB Leipzig, le Red Bull Salzburg et les New York Red Bulls, et détient également une participation minoritaire dans Leeds United. Il a été annoncé ce mois-ci que l’ancien entraîneur-chef de Liverpool, Jurgen Klopp, deviendrait le nouveau responsable mondial du football de Red Bull.

Oliver Mintzlaff, directeur général de Red Bull et PDG des projets et investissements d’entreprise, a ajouté : « Nous souhaitons offrir notre expérience et notre savoir-faire pour ouvrir de nouveaux horizons sportifs au Paris FC. Paris et la région Ile de France sont un vivier de talents du football d’exception qui doivent d’abord s’entraîner et évoluer dans un club de leur région.

Dans le cadre du projet de rachat, le président du Paris FC, Pierre Ferracci, et les structures existantes du club contribueront à garantir que les couleurs, l’écusson et l’identité du club « soient respectés ». Ferracci restera actionnaire du club.

« L’arrivée d’Agache dans notre club, soutenu par Red Bull, en tant que nouveau propriétaire est une opportunité unique que j’ai immédiatement acceptée et accueillie avec le plus grand enthousiasme », a déclaré Ferracci.

Le rachat est soumis à la finalisation des documents juridiques et à l’approbation de la commission de contrôle des clubs professionnels français.

Depuis 2020, le Paris FC est détenu à 20 % par le Royaume de Bahreïn, qui est également le principal sponsor du club.

