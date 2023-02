L’homme le plus radioactif du monde a survécu pendant 83 jours avec un nombre de globules blancs proche de zéro

Lors d’un accident nucléaire anormal survenu en septembre 1999, un homme a été exposé au plus haut niveau de matières radioactives. Hisashi Ouchi se trouvait à la centrale nucléaire de Tokaimura, au Japon, le 30 septembre 1999, lorsque l’accident s’est produit. À l’époque, il y avait un manque de mesures de sécurité et une abondance de pression pour respecter un délai. La Japan Nuclear Fuel Conversion Co. (JCO) a demandé à Hisashi et à deux autres travailleurs de travailler sur le mélange d’un nouveau lot de carburant. Une tentative de raccourci a entraîné une catastrophe dans une usine de traitement d’uranium, laissant quarante-neuf personnes exposées aux radiations. Parmi ceux-ci, deux avaient été soumis à une dose mortelle, l’un d’eux était Hisashi.

Hisashi Ouchi et ses collègues étaient censés purifier le combustible du réacteur. Conformément au protocole, ils étaient censés utiliser une pompe automatique pour mélanger jusqu’à 2,4 kilogrammes d’uranium enrichi avec de l’acide nitrique. Ils ont plutôt opté pour un raccourci. À l’aide d’un seau en acier inoxydable, Hisashi et ses collègues ont mélangé 16 kilogrammes de matière fissile, a rapporté la National Library of Medicine. L’uranium a atteint une masse critique aux premières heures du 30 septembre 1999. Il a déclenché une réaction en chaîne incontrôlée que les travailleurs n’ont pu arrêter qu’après 18 heures. À ce moment-là, le mal était fait.

Les 16 kilogrammes d’uranium qui ont été surchargés représentaient sept fois la quantité approuvée pour la procédure. Ce ne sont pas seulement les travailleurs de la centrale nucléaire qui ont subi les conséquences de cette erreur de jugement. Plus de 60 personnes, dont trois secouristes et sept golfeurs sur un parcours voisin, ont été exposées à des niveaux de radiation élevés. Mais le plus gravement malade était Hisashi Ouchi, qui avait 35 ans à l’époque. Pour référence, le rayonnement de fond normal produit une dose d’environ 2 à 4 millisieverts par an. Tout ce qui dépasse 5 sieverts est fatal. Hisashi a été exposé à environ 17 sieverts de rayonnement, a indiqué le journal Science citant l’Institut national des sciences radiologiques de l’Agence des sciences et de la technologie.

Hisashi Ouchi et ses collègues se sont effondrés de nausée. Ils ont été secourus par d’autres collègues et emmenés dans un hôpital local par les services d’urgence. Il a été découvert que les radiations détruisaient les cellules lymphatiques d’Hisashi, le laissant avec un nombre de globules blancs proche de zéro, des brûlures par radiation sur tout son corps et de graves dommages à ses organes internes. Hisashi devait recevoir des cellules souches sanguines, données par son frère. Il s’agissait de la toute première procédure à être tentée pour les victimes de radiations. Pendant huit à trois jours, Hisashi a été maintenu en vie alors qu’il était presque sans vie. Il est ensuite décédé d’une défaillance multiviscérale.

