L’homme fort des finances du Liban poursuivi pour fraude

Des procureurs suisses ont sollicité l’assistance des autorités libanaises dans une enquête distincte sur des soupçons de détournement de fonds et de blanchiment d’argent impliquant M. Salamé et ses associés.

Mais le péché dont on accuse aujourd’hui Riad Salamé est peut-être plus impardonnable encore: s’être enrichi par corruption, lui et son entourage, depuis de très longues années. Les juges anticorruption parisiens ont ouvert une enquête sur ce mois-ci à la suite d’allégations selon lesquelles M. Salamé, l’un des plus anciens directeurs de banque centrale au monde, aurait frauduleusement amassé une fortune colossale en Europe par abus de pouvoir. L’enquête judiciaire fait suite à une enquête préliminaire du parquet national financier.

Carrefour du Moyen-Orient, ce pays connaît un effondrement d’une ampleur historique. La plupart de ses banques sont insolvables, le chômage explose, sa monnaie est au plus bas, et beaucoup de Libanais tiennent M. Salamé pour responsable des pénuries actuelles. La nourriture est hors de prix, on peine à se procurer des médicaments et les files d’attente pour faire le plein d’essence n’en finissent pas.

BEYROUTH, Liban – Riad Salamé, le gouverneur de la banque centrale du Liban, a été couvert de louanges durant des décennies dans son pays comme à l’étranger, et considéré comme un génie de la finance pour avoir atteint l’économie libanaise à flot et la monnaie stable malgré les guerres, les assassinats et les crises politiques à répétition.

Ce qui protège M. Salamé au Liban, c’est son rôle central dans la toile complexe, sectaire et souvent corrompue des intérêts économiques et politiques du pays. Au travers de plus de 20 entretiens avec des responsables monétaires, des économistes et d’anciens collègues de M. Salamé libanais et occidentaux, le portrait qui émerge est celui d’un homme brillant et tout habile autant que secret, qui s’est bâti un empire au sein de la banque centrale et s’en est servi pour se rendre indispensable auprès d’un grand nombre d’acteurs riches et puissants à travers le monde politique libanais.

« Il n’est plus le gouverneur de la banque centrale. Il est le comptable de cette mafia », dit Jamil Al Sayyed, député et ancien directeur de la Sûreté générale libanaise, l’organe chargé de la sécurité intérieure et de la délivrance des papiers d’identité. « Il les protège, et en le protégeant ils se protègent eux-mêmes. »