L’homme était en colère que sa petite amie soit allée à Cancun avec des amis avant de «  l’assassiner elle et sa meilleure amie  »

De nouveaux détails sont apparus sur le cas d’un agent pénitentiaire du New Jersey qui a été accusé d’avoir abattu sa petite amie et sa meilleure amie la semaine dernière.

John Menendez, 23 ans, de West New York, aurait été furieux que les victimes soient parties en voyage entre filles à Cancun pour la Saint-Valentin sans lui et que son partenaire ait ignoré ses appels.

Menendez fait face à deux chefs d’accusation de meurtre résultant de la mort de sa petite amie, Anna Shpilberg, et de sa meilleure amie, Luiza Shinkarevskaya. Les femmes, toutes deux âgées de 40 ans, avaient chacune reçu une balle dans la tête et ont été retrouvées le 16 février dans différents quartiers de Newark.

La fusillade a eu lieu peu de temps après que Menendez ait récupéré les femmes à l’aéroport international de Newark Liberty à leur retour de leur voyage, selon des documents judiciaires.

L’agent pénitentiaire du New Jersey, John Menendez, 23 ans (à gauche), fait face à deux chefs d’accusation de meurtre résultant de la mort par balle de sa petite amie, Anna Shpilberg (brune), et de son amie Luiza Shinkarevskaya, (blonde) toutes deux âgées de 40 ans.

Des amis et des parents ont déclaré que Menendez était furieux parce que Shpilberg était parti en voyage avec quatre amies à Cancun, au Mexique, pour la Saint-Valentin (photo en vacances avec Shinkarevskaya)

Le cousin de Shinkarevskaya, Mishel Chan-Min, a déclaré à NJ Advance Media que Menendez, qu’elle qualifiait d’extrêmement contrôlant et possessif, était « furieux et bouleversé » par l’escapade, que Shpilberg avait planifiée avec ses quatre amies après avoir vécu pendant un an. sous les restrictions COVID.

Menendez aurait dit au petit ami de Shinkarevskaya qu ‘« il ne pouvait pas croire qu’ils étaient partis en vacances et qu’Anna allait l’entendre de sa part quand elle est descendue de l’avion’ ‘.

Le petit ami de Shinkarevskaya aurait tenté de dissiper la tension et aurait proposé de venir chercher sa petite amie et Shpilberg à l’aéroport, mais Menendez a insisté sur le fait qu’il allait « bien ».

Menendez (au centre) a été décrit comme possessif et contrôlant, laissant rarement Shpilberg (à gauche) hors de sa vue. Shinkarevskaya est représenté à droite

Shpilberg (à gauche) et Shinkarevskaya (à droite) ont été abattus dans la tête à quelques minutes d’intervalle à Newark, New Jersey, le 16 février.

Menendez les a récupérés dans la voiture de sa petite amie à l’aéroport et les a conduits à un parking où Shinkarevskaya avait laissé son véhicule. L’agent pénitentiaire du comté d’Hudson aurait alors tiré sur la femme à la tête et la laisser saigner sur le trottoir dans le pâté de maisons 100 de Haynes Avenue.

Il s’est ensuite rendu à Edison Place et à Bruen Street près de Newark Penn Station, où Shpilberg a été retrouvé mort d’un coup de feu blessé à la tête sur le siège passager de sa voiture juste avant 22 heures.

Menendez, qui avait du sang sur lui, s’est approché d’un policier de Newark qui était assis dans sa voiture de patrouille près de la scène et a avoué la fusillade en lui disant: « Je les ai tués tous les deux. Arrêtez-moi, mon frère.

Après avoir lu ses droits sur Miranda, Menendez a déclaré: «C’est fou. Je ne peux pas croire que j’ai fait ça.

L’arme que Menendez aurait utilisée pour tirer sur les deux femmes a été trouvée près du corps de Shinkarevskaya, ont indiqué les autorités.

Lors de son entretien avec la police, Menendez a déclaré: « Anna avait ignoré ses appels. Il a dit qu’il les avait perdus et les avait tués, «selon un affidavit de cause probable.

Shpilberg et Shinkarevskaya sont arrivés aux États-Unis alors qu’ils étaient enfants de leur Ukraine natale et vivaient auparavant à Brooklyn, New York.

Shpilberg a vécu à Randolph, New Jersey, et a travaillé comme hygiéniste dentaire à Staten Island. Shinkarevskaya a vécu à Riverdale, dans le New Jersey, et a travaillé comme technicien en échographie

Des amis ont déclaré que les deux femmes étaient arrivées aux États-Unis en tant qu’enfants de leur Ukraine natale et vivaient auparavant à Brooklyn, New York.

Shpilberg a vécu à Randolph, New Jersey, avec son fils adolescent, Daniel, et a travaillé comme hygiéniste dentaire à Staten Island.

Shinkarevskaya a vécu à Riverdale, New Jersey, avec son partenaire de 11 ans, Joe Hernandez, et a travaillé comme technicien en échographie à Manhattan. Elle était la seule enfant de ses parents.

Les gens qui connaissaient Shpilberg et Menendez disaient qu’il l’appelait sans cesse chaque fois qu’ils étaient séparés.

Fabian Goni, l’ex-fiancé de Shpilberg, a déclaré que Menendez exigeait constamment qu’elle lui dise où elle était et s’attendait même à ce que Shpilberg lui envoie une vidéo pour prouver où elle se trouvait.

Chan-Min, le cousin de Shinkarevskaya, a déclaré qu’il ne quittait presque jamais Shpilberg.

« Il était toujours là », a-t-elle déclaré à NJ.com. A chaque pas qu’elle faisait, il était là. J’ai donc été surpris qu’elle soit partie sans lui.

Des photos que Shpilberg et Shinkarevskaya ont envoyées à leurs proches de leur dernier voyage auraient montré les femmes posant dans des bikinis rouges assortis sur la plage en l’honneur de la Saint Valentin et modelant de manière ludique des sombreros autour d’un verre.

Chan-Min a rappelé qu’elle avait rencontré Menendez pour la première fois avec Shpilberg sur une plage il y a plus d’un an et pensait qu’il « ne semblait pas ».

Shpilberg a vécu avec son fils dans le New Jersey et a travaillé comme hygéniste dentaire à Staten Island

Shpilberg laisse dans le deuil son fils de 15 ans, Daniel (photographié ensemble)

Elle a expliqué qu’au-delà de la différence de 13 ans entre le couple, il y avait quelque chose à propos de Menendez qui lui semblait étrange.

«Son énergie était éteinte, comme s’il était là mais pas vraiment là du tout», a-t-elle raconté.

Menendez est resté dans la prison du comté d’Essex mardi, dans l’attente d’une audience de détention prévue le 2 mars.

Les amis des deux victimes ont lancé des campagnes GoFundMe distinctes pour aider financièrement leurs familles, y compris une campagne de collecte de fonds pour un fonds universitaire pour le fils de Shpliberg, âgé de 15 ans.

«Les mots ne peuvent pas décrire avec précision le chagrin de Daniel pour le moment», lit-on dans la description de la campagne. «Son avenir est incertain mais son souhait principal est de continuer sa vie à Randolph, la seule maison qu’il connaisse, entouré de ses amis, camarades de classe et voisins.