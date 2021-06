« L’homme est un magicien »: Neymar éblouit avec un sublime passage d’adresse contre le Pérou alors qu’il se rapproche du record de Pelé (VIDEO)

Face à leurs derniers adversaires de 2019 dans cette compétition, qu’ils ont battus 3-1 au Maracana pour soulever leur premier trophée en 12 ans, les Selecao ont facilité la tâche de jeudi soir.

L’arrière gauche de la Juventus Alex Sandro a ouvert le compte du Brésil à la 12e minute, puis grâce aux frappes de Neymar, Everton Ribeiro et Richarlison en deuxième mi-temps, les hommes de Tite ont scellé une défaite 4-0 qui a démontré une fois de plus leur domination sur l’Amérique du Sud et les a maintenus en tête. leur groupe.

Faire plus de gros titres que la victoire elle-même, cependant, était une compétence de l’homme du match qui a déjà été vue et appréciée 1,5 million de fois sur le compte officiel de la compétition.

Avec moins de 10 minutes à perdre, ‘Ney’ s’amusait toujours car les points semblaient sûrs grâce à un coussin 2-0.

Face au but, il met son pied sur le ballon puis se sert de son autre pour faire muscade Renato Tapia.

Utilisant son droit le plus faible pour ramener le ballon sur son chemin et la force du haut de son corps pour garder un Tapia physique à distance, il utilise ensuite une variante du virage marseillais de Zinedine Zidane pour battre à nouveau Christian Ramos et Tapia.

En effectuant des sauts alors que la paire s’approche à nouveau avec Aldo Corzo qui se cache, l’humiliation prend fin alors que Neymar est finalement piraté.

Le mal avait déjà été fait, cependant, et les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour couvrir le produit de l’académie Santos de compliments.

« L’homme est un magicien, » rayonnait un.

« En son temps, il est autre chose… une joie à regarder, » dit un autre.

« Le dernier représentant du jogo bonito (beau jeu). Je ne sais pas ce que deviendra le Brésil quand Ney prendra sa retraite. Aujourd’hui, ils n’ont pas de joueurs de ce type. Dribble magique », il a également été remarqué.

Il n’y avait pas d’autre moyen pour que cette séquence se termine qu’avec un rouleau classique de Neymar. pic.twitter.com/DVgyNZxI8W – Celui qui devrait être nommé mais ne l’est pas (@metal_geek5) 18 juin 2021

Mais comme c’est toujours le cas avec un personnage aussi controversé, les bonnes vibrations n’étaient pas universelles pour l’ancien joueur du FC Barcelone.

Certains pensaient que le showboating était contre-productif car cela ne revenait à rien à la fin, tandis qu’un grand nombre de détracteurs ont souligné son penchant pour le sol avant de nous rappeler ses théâtres en Russie il y a trois étés lors de la Coupe du monde.

« Il n’y avait pas d’autre moyen pour cette séquence de se terminer qu’avec un rouleau classique de Neymar », a souligné un critique.

« Les deux dernières secondes de ce clip vous montrent EXACTEMENT pourquoi il s’en tire avec ce jeu de jambes. Vous ne pouvez pas relever un défi sans risquer de le faire tomber après le contact », en a souligné un de plus.

Pelé fait l’éloge de Neymar sur Instagram. Grands mots du roi !🤴🏿 pic.twitter.com/v8gkOLfxVP — 𝗡𝗲𝘄𝘀 (@Neymoleque) 18 juin 2021

Pourtant, le joueur de 29 ans lui-même était satisfait de son affichage, et l’exploit de dépasser le total des buts de Ronaldo dans le célèbre maillot jaune et vert l’a rendu ému au coup de sifflet à temps plein.

« Il est évident que pour moi, c’est un grand honneur de faire partie de l’histoire de l’équipe nationale brésilienne », a-t-il commencé dans son interview d’après-match.

« Pour être honnête, mon rêve a toujours été de jouer pour l’équipe nationale, de porter ce maillot. Je n’aurais jamais pensé que je [reach] ces chiffres. Pour moi, c’est plutôt excitant, parce que j’ai traversé beaucoup de choses [in] ces deux années qui ont été vraiment dures, [and] compliqué, et ces chiffres ne sont rien [compared to] le bonheur que j’ai de jouer pour le Brésil, de représenter mon pays, ma famille. »

La plupart des buts marqués pour le Brésil :🇧🇷 Pelé (77)🇧🇷 Neymar (68)🇧🇷 Ronaldo (62)Un pas de plus vers le record. pic.twitter.com/yN5VGoBtMJ – Squawka Football (@Squawka) 18 juin 2021

Neymar a également essuyé l’opposition récente des joueurs à l’organisation du tournoi au Brésil, après que les organisateurs Conmebol l’aient emmené d’Argentine et de Colombie à la dernière minute dans le pays touché par le coronavirus.

« Nous sommes venus ici sans trop savoir ce qui se passait. Nous ne savions pas s’il y aurait une Copa America ou non », il a dit.

« Depuis le début, nous avons beaucoup respecté la hiérarchie. Nous n’allons jamais dire ‘Non’ au maillot de l’équipe nationale, c’est juste que j’étais ému avant de dire ce que l’équipe nationale représente.

« Je ne dirai jamais ‘Non’ à mon pays. Ne pas être d’accord ou avoir une opinion différente des autres je pense [we must have] le respect de l’autre. Nous avons eu notre avis. Nous l’avons exprimé. Mais nous sommes ici. C’était très compliqué, difficile, mais la joie d’être sur le terrain pour l’équipe nationale existera toujours. Moi et notre groupe, nous sommes heureux », il a fini.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Pelé (@pele)

Désormais à seulement 10 du record de 77 de tous les temps, Neymar a également reçu des éloges dans la plus haute des places de Pelé, triple vainqueur de la Coupe du monde.

« Chaque fois que je vois ce garçon, il sourit. Il est impossible de ne pas sourire en retour. C’est contagieux. Comme tous les Brésiliens, je suis toujours heureux quand je le vois jouer au football. » l’idole vieillissante a écrit sur Instagram en partageant une photo du couple.

« Aujourd’hui, il a fait un pas de plus vers mon record de buts pour la Seleçao. Et je compte qu’il y parvienne, avec la même joie que j’ai depuis que je l’ai vu jouer pour la première fois. »

« Merci… tu seras toujours notre ROI », a répondu Neymar, avec un emoji couronne également ajouté.