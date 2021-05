«  L’homme est un génie  »: les fans de Chelsea font l’éloge du cerveau Tuchel après son retour à Manchester City

En descendant le tunnel à la mi-temps, les Blues ont suivi les leaders anglais de haut vol 1-0 après que Raheem Sterling ait converti un ballon renversé.

Étant donné que Billy Gilmour avait commis une faute sur Gabriel Jesus sur le coup de sifflet, les dégâts auraient pu être doublés si Sergio Aguero n’avait pas tenté une terrible pénalité de Panenka qui a laissé le tacticien de la ville Pep Guardiola furieux.

Avec une place à jouer pour la Ligue des champions la saison prochaine à risque, cependant, tout ce que son homologue Tuchel avait dit à ses troupes à l’intervalle a clairement eu un effet durable.

Un peu moins de 20 minutes après la reprise du jeu, l’ancienne star de l’Ajax Hakim Ziyech, qui a passé un après-midi fantastique, a égalisé l’équilibre lorsque Cesar Azpilicueta a privé son compatriote Rodri de la possession.

Complétant une série de un-deux avec Christian Pulisic, l’arrière latéral a trouvé des hectares d’espace sur le flanc droit et s’est reculé vers Ziyech qui a pris juste une touche avant de frapper un joli tir poussé dans le coin inférieur.

Profondément dans le temps d’arrêt, à la 93e minute pour être exact, Chelsea a de nouveau connu le succès en attaquant la même aile avec Timo Werner donnant une chance à Marcos Alonso de frapper à la maison et de voler les points.

Refusant à City la chance de sceller la couronne nationale, Chelsea a devancé une équipe de Leicester City qui a fait match nul avec Newcastle vendredi en se classant troisième avec 64 points.

Les experts l’ont appelé un « résultat énorme » pour les hommes de Thomas Tuchel, et a déclaré qu’ils pourraient avoir le numéro de City après les avoir battus deux fois ces dernières semaines avant une rencontre en finale de la Ligue des champions plus tard ce mois-ci.

« City remportera toujours le titre, mais quelques graines de doute auront été semées avant la grande confrontation à Istanbul », a écrit The Guardian.

Si Chelsea avait commencé cette saison avec Thomas Tuchel, nous aurions remporté la Premier League – Raf (@CFC_Raf) 8 mai 2021

Dans l’ouest de Londres, et parmi les fans de Blues sur Internet, la jubilation est à égalité avec ce milieu de semaine lorsque Chelsea a battu le Real Madrid 3-1 au total en demi-finale de la Ligue des champions.

L’éloge de Tuchel s’est fait sentir, le génie allemand battant maintenant une série de managers de classe mondiale, dont Guardiola et Diego Simeone, à deux reprises, ainsi que Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp et Jose Mourinho tout en ne concédant qu’un seul but.

Thomas Tuchel a désormais joué Zidane, Guardiola (x2), Klopp, Mourinho, Ancelotti et Simeone (x2). Huit victoires. Un but encaissé. pic.twitter.com/Wq3nbv2uvE – ESPN FC (@ESPNFC) 8 mai 2021

Tuchel extraire des performances de qualité même de ses joueurs d’équipe est un thème constant.Alonso vs City ce soir & Atléti à l’extérieur, Giroud vs Atléti à l’extérieur, Ziyech vs City ce soir, à la FA Cup vs City & Atléti à domicile, CHO vs Everton, Pulisic vs Real Madrid un moyen. Il y a une liste interminable. – Panel de Premier League (@PremLeaguePanel) 8 mai 2021

26 janvier 2021, Tuchel rejoint Chelsea 27 janvier 2021: « Nous allons construire une équipe contre laquelle personne ne veut jouer » Rivals se moquait de ses propos quand il a prononcé ces mots juste un jour après avoir rejoint le club! Mieux vaut commencer à prendre cet homme au sérieux car il ne fait pas de bêtises! pic.twitter.com/9m66P80FUx – Nouman (@nomifooty) 8 mai 2021

Chelsea a battu Manchester City sans Mount, Havertz, Chilwell et Thiago Silva. Tuchel est un génie. – Conn (@ConnCFC) 8 mai 2021

Un supporter a osé rêver que si l’ancien homme du PSG et du Borussia Dortmund avait commencé la saison à la barre, et non son prédécesseur licencié Frank Lampard, Chelsea serait sur le point de gagner la Premier League aussi et non City.

Il y avait beaucoup d’amour alors que des photos étaient partagées de Tuchel serrant ses accusations, et en particulier de Gilmour qui avait donné le penalty horriblement manqué par Aguero.

Que Tuchel fasse confiance aux jeunes joueurs semble particulièrement apprécié, et dans son entretien d’après-match, l’entraîneur a admis que le retour avait donné à l’équipe « confiance » avec l’UCL à trois semaines de la finale.

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, fait un gros câlin au jeune Billy Gilmour à plein temps! 👏 pic.twitter.com/hom0yp7zQ1 – Football Quotidien (@footballdaily) 8 mai 2021

« Tout est question de performance et de confiance », il a ajouté à Sky Sports.

« Nous savons très bien et je l’ai déjà dit et je vais le répéter, nous savons que la finale est un match très unique. Vous ne pouvez pas prédire ce qui va se passer, vous devez donc être bien préparé, » Dit Tuchel.

« Nous aurons des changements et ils auront encore des changements. Mais nous arrivons avec la certitude que nous sommes capables de les battre.

« C’est ce que nous avons et cela ne changera pas avant le match », il a juré.

🗣 « Cela nous donne confiance. » Thomas Tuchel dit que la victoire contre Manchester City donnera confiance à Chelsea avant la finale de la Ligue des champions pic.twitter.com/iEtzChEZIi – Football Quotidien (@footballdaily) 8 mai 2021

« Quelle performance en seconde période, » Tuchel rayonnait plus spécifiquement sur le match lui-même.

« C’était plus ou moins une première mi-temps égale avant les cinq dernières minutes où nous avons presque dû le donner complètement, » il expliqua.

« [But] s’ils marquent la pénalité, c’est probablement terminé avant que cela ne commence vraiment.

« Ensuite, vous passez à la mi-temps à 2-0 et vous n’avez aucune chance de revenir, » Fit remarquer Tuchel.

«C’était très difficile parce que nous étions 1-0 et que nous avions un joueur blessé. Par la performance de la seconde mi-temps, je pense que nous méritions de gagner ». il prétendait.

« Bien sûr, vous avez besoin d’un peu de chance pour gagner les trois points à l’Etihad, vous avez besoin d’un peu d’élan des décisions de l’arbitrage, mais nous avons eu beaucoup, beaucoup de demi-chances en seconde période.

« Grand, grand bravo à l’équipe pour sa performance, en particulier [in the] Deuxième partie, » Conclut Tuchel.