L’homme est-il en train de perdre son lien avec la nature ?

Une augmentation de l’urbanisation dans le monde voit plus de personnes s’installer dans les villes que dans les zones rurales.

En passant plus de temps en milieu urbain, les humains perdent-ils leur lien avec la nature ?

Des scientifiques français et allemands ont cherché à répondre à cette question en examinant des données qui mesurent “l’expérience de la nature”, ou notre lien psychologique et émotionnel avec les plantes, les animaux et la Terre.

Ils ont découvert que les populations vivent plus loin de la nature qu’auparavant, en moyenne.

Le spécialiste des sciences et technologies de CTV News, Dan Riskin, examine comment cela pourrait affecter les attitudes futures envers les efforts de conservation dans le rapport Riskin de ce mois-ci.