L’homme essaie de brûler des oeufs avec Sparkler. Les internautes sont confus

Qu’il s’agisse d’œuvres d’art exquises, de performances de danse intrigantes, d’expériences culinaires qui font claquer les lèvres ou d’interprétations de chansons fascinantes, Internet ne nous a jamais laissé tomber lorsqu’il s’agit de publier une pléthore de messages intéressants. Cependant, un segment, qui était rarement présenté auparavant, a également été couvert maintenant et c’est une expérience scientifique. Récemment, les médias sociaux ont laissé les internautes perplexes, après qu’une vidéo d’une expérience bizarre soit devenue virale, mais tout cela pour de mauvaises raisons. La vidéo montre un homme brûlant un œuf en y insérant un cierge magique. Oui, vous avez bien lu et Internet est perplexe quant au but de cette expérience.

Publiée il y a deux jours par une page Instagram appelée Viral Hog, la vidéo fait beaucoup de buzz sur Internet. La vidéo a été publiée avec une légende originale qui disait “Egg-cellent”. Il s’ouvre sur un œuf dans lequel un cierge magique est inséré, allongé sur le sol. Ensuite, une personne peut être vue en train de l’allumer. Bien que l’expérience semble absurde, le résultat qu’elle a donné est assez choquant. Après que la personne ait allumé le cierge magique, il brûlait normalement. Mais quand les étincelles atteignirent près de l’œuf, on s’attendait à ce qu’elles s’éteignent. Eh bien, ce n’est pas arrivé.

La flamme, au contraire, a changé de couleur dès qu’elle est entrée en contact avec le blanc d’œuf.

Eh bien, il semble qu’Internet n’approuve pas cette expérience. En plus de s’interroger sur le but de cet œuf enflammé, les internautes n’ont pas pu s’empêcher de se moquer de la personne qui le faisait. Un utilisateur a commenté : “Quelqu’un m’a expliqué de quoi parlait cette vidéo ? Est-ce que quelque chose était censé s’être passé et ça ne s’est pas passé ?

Un autre a commenté : « Réussir quoi ? Gaspiller un œuf ? » Un troisième utilisateur a commenté en plaisantant: “Félicitations, vous venez de faire un avortement!” Un quatrième utilisateur a écrit de manière hilarante : “J’ai entendu le poulet pleurer.”

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 111 000 vues.

