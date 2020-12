Dans un post plutôt effrayant et effrayant d’un homme sur Reddit, il a annoncé qu’il devait quitter son appartement après avoir découvert un étrange visage fantomatique derrière la porte de sa cuisine. La photo floue publiée en ligne sur Reddit le 6 décembre était accompagnée d’une légende qui disait: « Après avoir entendu les robinets et les bruits de ma cuisine, je vais prendre une photo et voir ça. »

À première vue, la photo en noir et blanc semble assez ordinaire avec un couloir faiblement éclairé menant à la cuisine. Mais si vous regardez de plus près, vous verrez un visage pâle et fantomatique jaillissant de derrière la porte et regardant la caméra. Voir la photo glacée ici.

La photo est devenue virale sur Internet et de nombreux utilisateurs ont été dérangés par l’image étrange. Un utilisateur a écrit: «Je ne vois rien. Zoom avant. Putain de merde. Un autre a écrit: «La même chose ici … peur de moi … ressemble au garçon asiatique qui garde rancune.» La photo a recueilli plus de 1 500 commentaires sur le Reddit et a déjà pris d’assaut Internet.

L’homme a donné le contexte derrière la photo et a partagé qu’il vit avec 3 amis, mais qu’il était seul dans l’appartement au moment où il a cliqué sur ladite photo. Il a ajouté qu’après avoir pris la photo, il a vérifié la cuisine et n’a trouvé personne dans la maison. Et même après avoir fouillé tout l’appartement, il n’a trouvé personne. Il poursuit en disant que la porte d’entrée était verrouillée et que toutes les fenêtres étaient fermées, et il n’a aucune idée de ce qui s’est passé.

L’image ressemble à une expérience de film d’horreur où l’on est averti et surpris par des bruits étranges dans une maison lorsqu’ils sont seuls à la maison. Mais les internautes ont la chair de poule lorsqu’ils apprennent l’histoire derrière la photo.

OopySpoopyMan, le nom d’utilisateur de l’homme qui a pris cette photo, a affirmé avoir entendu des bruits étranges et des robinets de sa cuisine. La prochaine chose qu’il sait, c’est qu’il a décidé de quitter « l’appartement fantôme » après avoir remarqué une silhouette horrible jaillissant de derrière la porte vide de la cuisine.

Publiée à l’origine sur Twitter, la photo est largement partagée sur les réseaux sociaux. Certains utilisateurs trouvent cette photo étrange hilarante, publiant des commentaires tels que « Quelqu’un est entré par effraction dans votre maison et est tombé dans une fleur ». Un autre utilisateur a écrit: « Elle est vraiment gentille et respectueuse dans la cuisine, ranger et organiser les choses, mais tout le monde a peur d’elle. »