Stephen Curry, star des Golden State Warriors, a entendu toutes les critiques. Il est conscient des critiques concernant l’incohérence des Warriors, sa capacité à porter une jeune équipe et la façon dont il peut faire face sans Klay Thompson.

Après avoir marqué un sommet en carrière de 62 points dimanche soir, Curry a plaisanté en disant qu’il subissait de tels combats, tout comme une certaine star des Chicago Bulls.

« Cue the (Michael Jordan) meme », a déclaré Curry.

Le mème auquel il faisait référence vient de « The Last Dance » et montre à Jordan qu’il a pris des affronts, réels et imaginaires, personnellement.

Mais est-ce que Curry fait ça? Après avoir mené les Warriors à une victoire de 137-112 sur les Portland Trail Blazers avec son record de carrière de 62 points, son coéquipier Draymond Green a observé que Curry «est sorti comme un homme en mission» – pour une raison spécifique.

« Juste à cause de toutes les discussions qui ont eu lieu », a déclaré Green. «J’ai pu le voir dès la première possession.»

Green a observé que Curry avait l’air de marquer et de dominer son adversaire, et rien d’autre. Curry a tiré 18 sur 31 depuis le terrain, dont 8 sur 16 à 3 points, et est allé 18 pour 19 depuis la ligne des lancers francs.

Cela a tellement impressionné les Warriors que le rookie James Wiseman l’a comparé à une performance dont il a été témoin sur «NBA 2K».

Qu’est-ce qui a poussé Curry à publier des numéros comme des jeux vidéo?

«Il a dit« assez », a déclaré Green. «Les gens vont toujours parler. C’est juste la nature de l’entreprise dans laquelle nous sommes. C’est toujours ce que vous avez fait pour moi ces derniers temps. C’est ce que c’est. Il aura un autre mauvais match à un moment donné, et ils continueront à parler.

Dernièrement, la discussion a porté sur la question de savoir si Curry peut dominer les matchs comme il l’a fait lorsqu’il a remporté trois titres NBA (2015, 2017, 2018), tous avec des équipes qui avaient également un autre tireur d’élite (à Thompson), un meneur de jeu polyvalent (dans Andre Iguodala ) et un banc profond. Sur les deux dernières équipes, Curry a également fait équipe avec All-Star Kevin Durant.

Cette saison? Curry et Green sont toujours un duo dynamique, mais ils ont fait équipe avec un Wiseman, le deuxième choix du classement général, deux tireurs incohérents (Andrew Wiggins et Kelly Oubre) et une poignée de jeunes joueurs non éprouvés.

Après la défaite de 25 points des Warriors contre Portland vendredi, le gardien des Blazers Damian Lillard a observé que Curry «voit qu’il est difficile d’obtenir ces looks de qualité en ce moment.

«C’est différent de ce à quoi cela ressemblait ces quatre à cinq dernières années», a ajouté Lillard

« Les grands ont toujours confiance en qui ils sont, peu importe ce qui est dit … », a déclaré Curry. «Cela ne nous affecte ni nous ni moi à cet égard. Lorsque vous gagnez et que vous maintenez cela, vous aurez toujours une cible sur le dos et essayez de percer des trous. Cela fait partie de l’entreprise. Je ne peux pas répondre mieux que ça. J’aime qu’on parle parce qu’il y a des attentes.

Les fans et les joueurs de la NBA parlent de Curry pour de nombreuses raisons.

Curry est entré dans la NBA en 2009, se sentant comme un outsider au milieu de préoccupations persistantes concernant la durabilité de sa cheville et s’il pouvait devenir plus qu’un simple tireur extérieur incroyable. Il a répondu à ces préoccupations en remportant trois titres NBA et en grimpant à la troisième place sur la liste de tous les temps à 3 points de la NBA, mais certains ont diminué ces réalisations.

Curry a joué avec une poignée d’autres All-Stars, ont déclaré les gens.

«Tout le monde essaiera toujours de trouver une raison de choisir quelque chose que Steph fait, que ce soit parce que vous n’avez pas remporté de MVP de la finale ou que vous n’avez pas porté d’équipe», a déclaré Green. «Si je ne me trompe pas, il a mené l’équipe 2015 très loin. Pour être honnête, il a porté toutes les équipes car il est le leader du groupe depuis que je suis ici.

Le curry a dominé avec finesse sur force, disent les gens.

« Si vous pensez à la plupart des gars qui sont considérés comme les meilleurs joueurs de la ligue, ce sont des monstres physiques de la nature », a déclaré l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr. «LeBron [James] Giannis [Antetokounmpo], Anthony Davis, qui que vous vouliez jeter dans ce groupe. Donc, Steph pèse 6-3, 180 livres, quel qu’il soit, il doit donc porter le jeu avec son habileté. Il ne peut pas porter un jeu avec sa physicalité et son athlétisme. Ce serait la seule chose à laquelle je puisse penser que les gens le critiqueraient. Il est beaucoup plus difficile de porter une équipe à lui seul en faisant 35 pieds toute la journée.

Les chiffres de Curry n’ont pas non plus semblé aussi dominants sans Durant, Iguodala et Thompson l’entourant. Curry n’a tiré que 40,9% lors des quatre premiers matchs des Warriors lors de leur départ de 1 à 3 la saison dernière avant de se fracturer le pouce droit et de se retirer tous les matchs sauf un par la suite. Curry a tiré 42% dans les quatre premiers matchs cette saison en route vers un départ 2-3.

Dimanche, Curry a marqué 22 points au premier quart, la 27e fois qu’il a perdu au moins 20 points en un quart au cours de sa carrière.

«Je pouvais juste voir que Steph avait parfois tendance à [mess] avec le ballon de basket. Il n’y avait pas [messing] autour, »dit Green. «Il est sorti et tout a été abattu ou attaqué. J’ai regardé les yeux du gars. Il n’a jamais cherché à passer une seule fois. Vous pouviez le sentir.

Curry a soutenu qu’il jouait principalement de cette façon en raison de la façon dont Portland le défendait. Kerr a admis que le livre de jeu offensif mettait en vedette Curry fonctionnant plus en pick-and-roll que le système lourd de mouvement de balle qu’il préfère. Curry a suggéré qu’il pourrait différer son approche une fois que ses jeunes coéquipiers apprendraient mieux l’attaque des Warriors.

Il semble clair que Curry ne prend pas exactement la critique de la même manière que Jordan l’a fait autrefois. Curry a ri et a souri à son frère, Seth, plaisantant sur Twitter qui doit faire plus pour protéger son héritage.

«Je ne me fatigue pas trop facilement. Je suis très confiant en qui je suis », a déclaré Curry. «En tant que personne et basketteur, il n’y aura rien que vous puissiez dire de moi ou de moi qui va affecter cela. À la fin de la journée, c’est comme ça que je suis arrivé ici. J’ai beaucoup de gens dans mon cercle qui comprennent ce qui me motive. J’essaye d’apprécier ce jeu et tous les différents défis que nous rencontrons depuis plus de 12 ans. Ce sera ce genre de récit à partir de maintenant. J’adore tout ce que propose ce jeu, la compétitivité et le feu. Je ne m’en fuis jamais.

Suivez l’écrivain de USA TODAY NBA Mark Medina sur Twitter, Facebook et Instagram.