L’homme en charge de la guerre de Poutine en Ukraine semble peu confiant quant à l’issue | Nouvelles du monde

Sergueï Choïgou a été interrogé sur l’issue de la guerre en Ukraine à la télévision d’État. Les récentes pertes russes sur la ligne de front en Ukraine ont laissé perplexe le ministre chargé de l’invasion à grande échelle de Vladimir Poutine. Le ministre de la Défense Sergueï Choïgou semblait peu confiant quant à l’issue de la guerre alors que les troupes ukrainiennes ont regagné davantage de territoire sur les fronts de l’Est et du Sud au cours de la dernière semaine de leur contre-offensive. Des images largement partagées sur les réseaux sociaux montrent l’homme politique interviewé par un propagandiste de premier plan pour savoir si la Russie gagnerait. Le présentateur de la télévision d’État russe et député pro-Poutine, Evgueni Popov, lui demande : « Allons-nous gagner ? » Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

vidéo En signe de nervosité, Choïgou haussa simplement les épaules et dit à la caméra : « Nous n’avons pas d’autres options ». « Initialement, le clip a été partagé – sans sa réponse –, ce qui implique qu’il n’a plus d’options sur le champ de bataille en Ukraine. Mais même poser la question à la télévision d’État russe suggère un manque de confiance au sein de la machine Poutine quant à l’issue de la guerre. Shoigu s’exprimait après une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, au milieu d’une rumeur d’accord sur les armes entre les deux pays. Shoigu, à droite, est accueilli par son homologue nord-coréen Kang Sun Nam à l’aéroport international de Pyongyang (Photo : AP) L’Ukraine a non seulement gagné du terrain ces dernières semaines, mais frappe de plus en plus la Russie derrière la ligne de front. Cette semaine, un sous-marin de 250 millions de livres sterling – le Rostov-on-Don – a été détruit par un missile Storm Shadow. Un grand navire de débarquement a également été rendu inutilisable lors de la même attaque contre le port de Sébastopol, en Crimée annexée. Choïgou a déclaré à Popov : « Nous avons traversé la campagne du printemps et de l’été et nous sommes maintenant dans la campagne d’automne. » Plus: Guerre Russie-Ukraine

« Son analyse pour la télévision d'État ne donnait aucune indication sur les gains russes, mais il soulignait sans fournir de preuves : « Nous continuons à détruire l'équipement et le personnel militaires ukrainiens. » « Il a ajouté : « Nos troupes sont engagées à rester en défense dans les zones concernées. C'est plus difficile à faire dans certains domaines et plus facile dans d'autres. « Shoigu a affirmé que les commandants russes « agissent avec confiance, défendant ce que nous devons défendre dans les zones que les forces armées ukrainiennes tentent de percer ». Il a souligné : « Notre tâche principale est de détruire leur équipement. »

