“L’homme du trou”, le dernier de sa tribu dans la forêt amazonienne du Brésil, est décédé

Un indigène non identifié vivant dans la forêt amazonienne au Brésil, considéré comme le dernier homme de sa tribu, est décédé. La mort a été signalée par Funai, une agence de protection indigène basée au Brésil.

L’homme solitaire et mystérieux, qui appartenait à une tribu non contactée, n’était connu que sous le nom d’Indio do Buraco, qui se traduit par “l’homme indigène du trou”, pour ses techniques d’habitation qui impliquaient des trous profonds creusés par lui. En plus de vivre, il utilisait également ces trous profonds pour piéger les animaux. Les militants de la région ont pleuré sa mort car il s’agissait de la perte d’une autre langue et culture ethnique.

“Il était le dernier de sa tribu, et c’est donc une tribu de plus qui a disparu – pas disparue comme certains le disent, c’est un processus beaucoup plus actif et génocidaire que de disparaître”, a déclaré Sarah Shenkar, militante de Survival International, au Guardian. . Survival International, un mouvement mondial pour les peuples tribaux, a déclaré que le reste de sa tribu avait été anéanti à la suite de plusieurs attaques, principalement par des accapareurs de terres et des éleveurs de bétail.

L’homme non identifié a rejeté tous les efforts d’établissement de contact. Il ne faisait confiance à personne et a choisi de vivre seul pendant toutes ces années. Sa politique de non-contact a fait de lui un sujet de mystère et a intrigué les militants basés au Brésil et dans les environs. “Ayant enduré des massacres atroces et une invasion de terres, rejeter tout contact avec des étrangers était sa meilleure chance de survie”, a déclaré Sarah.

Les responsables de la Funai ont remarqué l’homme autochtone pour la première fois au milieu des années 1990. Après la découverte, Funai a clôturé la zone afin que l’homme puisse vivre à l’abri de la menace d’invasion. Pendant tout ce temps, les chercheurs ont mené diverses études anthropologiques basées sur ses modes de vie. Puisqu’il n’a pas prononcé un seul mot, il est devenu extrêmement difficile pour les chercheurs de déterminer ses racines.

Le 23 août, le corps de l’homme a été retrouvé par des responsables de la Funai dans un hamac fixé près d’une hutte. Après enquête, les responsables n’ont trouvé aucun signe de lutte, de violence ou de présence d’étrangers, ce qui suggérait que l’homme était mort de causes naturelles.

De plus, les fonctionnaires ont trouvé son corps recouvert de plumes aux couleurs vives, ce qui suggère que l’homme, qui devrait avoir environ 60 ans, s’était préparé à sa mort. Son corps fait actuellement l’objet d’une enquête médico-légale.

