L’homme du Queens qui a poussé un agent par-dessus Ledge le 6 janvier est condamné à 6 ans de prison

Un homme du Queens qui a attaqué un policier et l’a poussé par-dessus un rebord lors de l’émeute au Capitole américain le 6 janvier 2021, a été condamné cette semaine à six ans et demi de prison, selon les archives judiciaires.

L’homme, Ralph Joseph Celentano III, 56 ans, de Broad Channel, a été condamné mardi, selon les archives judiciaires. Un jury l’a reconnu coupable en juin dernier de deux chefs d’accusation – agression, résistance ou gêne à un officier, et interférence avec des agents lors d’un trouble civil – et de plusieurs chefs de délits, selon les archives judiciaires.

En condamnant M. Celentano, le ministère de la Justice a déclaré dans un communiqué de presse que le juge Timothy J. Kelly de la Cour fédérale du district de Washington a qualifié ses actions pendant l’émeute de « honteuses » et son agression contre l’officier de « chose vraiment lâche et méprisable à faire ». .»

M. Celentano fait partie des plus de 1 265 personnes inculpées en lien avec l’émeute du 6 janvier, selon le ministère de la Justice. Lui et d’autres partisans de l’ancien président Donald J. Trump ont pris d’assaut le Capitole dans le but d’empêcher la certification de Joe Biden comme vainqueur de l’élection présidentielle de 2020. Une enquête fédérale sur les événements de la journée se poursuit.