L’homme du Ladakh qui a inspiré 3 personnages idiots pour un climat rapide à -20 degrés Celsius

L’homme qui a inspiré le personnage emblématique d’Aamir Khan Phunsukh Wangdu dans le blockbuster de Bollywood 3 Idiots fait savoir aux gens que tout ne va pas bien au Ladakh. Ingénieur et réformateur de l’éducation, Sonam Wangchuk a exhorté le Premier ministre Narendra Modi à sauvegarder le Ladakh éco-fragile. Pour sensibiliser à cette urgence, Sonam prévoit de s’asseoir sur un jeûne climatique de 5 jours à moins 40 degrés Celsius à partir du 26 janvier. Dans ses préparatifs, il a partagé un clip de son essai réussi à moins 20 degrés Celsius. Le test a eu lieu sur son toit à Phyang à une altitude de 11 500 pieds. Pour Sonam Wangchuk, au moins son essai s’est bien passé. Après avoir survécu à une nuit à une température inférieure à zéro, on peut l’entendre dire dans le clip : « Je suis vivant et heureux. Merci pour tout votre support. Ce test s’est très bien passé, je n’étais pas trop mal à l’aise.

Son tweet disait : « Tout va bien à moins 20°C. Je me rapproche de mon Climate Fast à Khardung La 18 000 pieds moins 40 ° C, à partir du 26 janvier… Ce test était sur mon toit à #HIAL (Himalayan Institute of Alternative Ladakh) Phyang à 11 500 pieds. #SaveLadakh.

Les utilisateurs des médias sociaux ont montré leur soutien indéfectible à la cause que Sonam Wangchuk espère sensibiliser. Beaucoup étaient encore préoccupés par le bien-être du réformateur de l’éducation pour avoir entamé l’une des grèves de la faim les plus difficiles. D’autres lui ont souhaité bonne chance pour ce défi difficile. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Prends soin de toi ka lae. Les gens n’oublieront jamais votre contribution au Ladakh. Nous vaincrons un jour.”

Un autre utilisateur a tweeté: «La personnalité de renommée mondiale entamera la grève de la faim la plus dure sur la route carrossable la plus haute du monde, Khardung La (18380 pieds) à partir du niveau de la mer. Nous vous soutenons, monsieur, merci pour tout ce que vous traversez sur la bonne voie pour le peuple et pour le Ladakh, en particulier pour les jeunes chômeurs.

“J’ai vu votre vidéo et je comprends votre souci de protéger le Ladakh des mines et des industries non planifiées. Vous êtes un innovateur et un scientifique. Pourquoi ne proposez-vous pas avec votre équipe une proposition de développement qui élève le peuple du Ladakh dans la plupart des cas et protège le climat », lit-on dans un tweet.

Sonam Wangchuk a récemment déclaré à l’agence de presse ANI que si des mesures n’étaient pas prises, les industries, le tourisme et le commerce continueraient de prospérer au Ladakh. Pourtant, cela finira aussi par se terminer. Selon lui, des études récentes de l’Université du Cachemire et d’autres organismes de recherche ont révélé que près des 2/3 des glaciers de Leh-Ladakh disparaîtront s’ils ne sont pas correctement pris en charge. Une étude de l’Université du Cachemire a également révélé que les glaciers entourés d’autoroutes et d’activités humaines fondent à un rythme alarmant.

