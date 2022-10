L’homme dont les feux d’artifice ont conduit à une détonation bâclée du LAPD condamné

LOS ANGELES (AP) – Un homme du sud de Los Angeles dont la cache de feux d’artifice illégaux a fait exploser un quartier lors d’une détonation ratée de la police antibombe, blessant 17 personnes et en déplaçant des dizaines, a été condamné mercredi à cinq mois de prison fédérale.

Arturo Ceja III, 27 ans, a été condamné par un tribunal fédéral, plus d’un an après avoir plaidé coupable à un chef d’accusation de transport d’explosifs, du Nevada vers la Californie, sans permis.

Cependant, Ceja n’a pas été condamné à une amende et n’aura pas à payer de dédommagement. Il a reçu l’ordre de se rendre le 28 novembre pour commencer sa peine de prison. Il a également reçu deux ans de liberté surveillée.

Le 30 juin 2021, la police s’est rendue au domicile de Ceja sur la 27e rue Est où elle a trouvé environ 16 tonnes de feux d’artifice commerciaux et artisanaux illégaux et d’autres matériaux explosifs.

Ceja avait prévu de les vendre localement à des personnes qui souhaitaient célébrer le 4 juillet, ont déclaré les procureurs.

Il est illégal de vendre ou de posséder des feux d’artifice à Los Angeles et dans les zones non constituées en société du comté.

L’équipe anti-bombe du LAPD a emballé près de 40 livres des feux d’artifice artisanaux les plus volatils et les plus dangereux dans un navire de confinement blindé qui n’était évalué qu’à 33 livres, selon un rapport fédéral.

Les feux d’artifice devaient exploser en toute sécurité sur les lieux car ils étaient trop instables pour bouger, mais le navire a explosé et des débris ont plu sur des dizaines de résidences, d’entreprises et de véhicules.

L’explosion a blessé 10 agents des forces de l’ordre et sept résidents et endommagé 22 maisons, 13 entreprises et 37 voitures et camions. Environ 80 personnes ont été déplacées et certaines doivent encore retourner dans le quartier.

Les dommages ont dépassé 1 million de dollars et la ville a dépensé des millions de plus pour les réparations, le logement et d’autres secours aux résidents.

Les enquêteurs fédéraux ont déclaré que les techniciens de l’escouade anti-bombes avaient sous-estimé le poids du matériau explosif parce qu’ils l’avaient mesuré à vue au lieu d’utiliser une balance, et avaient également ignoré les avertissements d’un membre de l’équipe qui avait déclaré que le matériau explosif devait être divisé en charges plus petites.

The Associated Press