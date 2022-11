L’homme dit que c’est «incroyable» que lui et 14 autres personnes aient reçu des vaccins COVID périmés en Saskatchewan. pharmacie

Un homme de Regina est en colère après avoir appris que lui, sa femme et une douzaine d’autres personnes ont récemment reçu une injection de vaccins COVID-19 périmés.

“Nous essayions de faire ce qu’il fallait. Nous protégeons ma famille et les autres en faisant vacciner. Et entendre que quelque chose a expiré, c’était incroyable”, a déclaré Jignesh Padia à CBC News.

Le 19 novembre, Padia et sa femme se sont rendus à la pharmacie Southland Mall Safeway pour se faire vacciner contre la COVID bivalente, tandis que leur fils s’est fait vacciner contre la grippe.

Il s’est rappelé qu’il avait senti que quelque chose n’allait pas.

“Nous avons remarqué que le pharmacien semblait un peu fatigué”, a déclaré Padia.

Jignesh Padia veut que l’organisme de réglementation de la pharmacie enquête sur l’incident. (PA)

Il a dit que c’est pourquoi il a vérifié auprès du pharmacien que lui et sa femme recevaient des vaccins bivalents et ont fait en sorte que son fils se fasse vacciner contre la grippe en premier “pour éviter toute mauvaise gestion”.

Puis vendredi dernier, Padia a reçu un appel de la pharmacie l’informant que les vaccins que lui et sa femme avaient reçus avaient expiré le 2 novembre.

On lui a également dit qu’ils avaient reçu des doses qui ne protègent que contre le coronavirus d’origine, et non le vaccin bivalent qui protège contre les sous-variantes d’Omicron.

“Mon fils a même dit:” Comment cela peut-il arriver? Quand il y a de la nourriture périmée, ils la jettent “”, a déclaré Padia.

Padia et sa femme n’étaient pas les seuls à avoir reçu des vaccins COVID expirés. Sobeys, propriétaire des pharmacies Safeway, affirme avoir informé 15 personnes qu’elles avaient reçu des doses périmées.

La société a également déclaré que toutes les doses étaient le rappel monovalent COVID-19, pas le bivalent.

Sobeys dit avoir présenté ses excuses aux patients touchés par l’incident. (Andrew Vaughan/La Presse canadienne)

Les pharmacies sont censées jeter les vaccins périmés, selon le ministère de la Santé de la Saskatchewan.

Sobeys s’excuse

Sobeys a déclaré mener une enquête interne pour savoir ce qui a conduit à l’incident et comment il peut être évité à l’avenir.

“Nous regrettons sincèrement que cela ait eu lieu et nous nous sommes excusés auprès de nos patients pour la situation et les inconvénients. Cela est contraire aux procédures clairement définies d’administration, de stockage et de sécurité des vaccins que nous avons mises en place dans nos pharmacies”, a écrit Sarah Dawson, des affaires publiques. chef de file pour Sobeys.

Padia a également demandé à l’organisme de réglementation des pharmacies de la Saskatchewan d’enquêter.

Le Saskatchewan College of Pharmacy Professionals affirme qu’il a pour mandat d’enquêter sur chaque plainte qu’il reçoit du public au sujet des pharmaciens, mais qu’il n’est pas en mesure de commenter publiquement une plainte ou une enquête ouverte.

Selon le ministère de la Santé de la Saskatchewan, les vaccins périmés ne sont pas nocifs, mais peuvent perdre leur efficacité selon le temps qu’ils ont été administrés après la date de péremption. (Nathan Denette/La Presse canadienne)

Les vaccins périmés peuvent perdre de leur efficacité

Sobeys a déclaré qu’elle travaillait avec la Saskatchewan Health Authority (SHA) et le fabricant de vaccins pour déterminer si les vaccins périmés sont toujours viables.

Les vaccins périmés ne sont pas nocifs, mais peuvent perdre leur efficacité et ne pas produire la même réponse immunitaire selon la durée de leur expiration, selon le ministère de la Santé de la Saskatchewan.

“S’ils sont considérés comme viables, ils produiront la même réponse immunitaire qu’un vaccin non périmé. S’il est déterminé qu’il n’est pas viable, le vaccin devra peut-être être réadministré pour être sûr qu’il développe une réponse immunitaire appropriée”, a déclaré le ministère. écrit dans un communiqué.

Il y a actuellement environ 1 600 doses de vaccins périmés dans les pharmacies et les cliniques SHA de la province, selon le ministère, qui affirme que les fabricants de vaccins testent en permanence des échantillons de vaccins sur le marché et, selon les résultats de ces tests, peuvent prolonger les dates d’expiration.

Padia espère savoir si lui et sa famille sont protégés contre le COVID avant de voyager à l’extérieur du pays la semaine prochaine.

“Je suis juste perplexe”, a-t-il déclaré.