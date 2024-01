L’homme d’État réticent Rishi Sunak se concentre sur les affaires étrangères

Par James Landale

Correspondant diplomatique

il y a 6 heures

Source des images, Présidence ukrainienne/document à distribuer Légende, Les priorités de Rishi Sunak lors de son entrée en fonction étaient nationales, mais il s’implique de plus en plus dans les événements en Ukraine et au Moyen-Orient.

Lorsque Rishi Sunak est entré au 10 Downing Street en octobre 2022, il avait peu d’expérience en affaires étrangères. Ses priorités étaient en grande partie intérieures : tenter de réparer l’économie britannique après la pandémie de Covid et relancer la fortune électorale du Parti conservateur.

Pourtant, ces derniers jours, le Premier ministre s’est affirmé sur la scène mondiale avec plus d’insistance que beaucoup ne l’auraient imaginé.

Il est entré en guerre contre les Houthis au Yémen, le seul dirigeant européen à envoyer des forces armées pour se joindre aux frappes aériennes menées par les États-Unis.

J’ai accompagné M. Sunak lors de son récent voyage à Kiev et j’ai pu constater par moi-même comment le Premier ministre a géré simultanément les crises de la mer Rouge et de l’Ukraine. Et ce qui m’a frappé, c’est le chemin parcouru par M. Sunak au cours des 15 mois de son mandat, d’homme d’État réticent à acteur international engagé.

Légende, M. Sunak a été le seul dirigeant européen à rejoindre les États-Unis dans la guerre contre les rebelles Houthis du Yémen.

Lorsque le Premier ministre a remplacé Liz Truss, sa politique étrangère semblait se limiter à promettre un soutien continu à l’Ukraine. Qualifier le président Macron d’« ami » a été considéré comme un acte audacieux par rapport à l’hésitation de son prédécesseur. Les cinq priorités de M. Sunak étaient pour la plupart intérieures : la seule considération étrangère était d’arrêter les bateaux de migrants traversant la Manche.

Lors du sommet du G20 à New Delhi, il a semblé davantage concentré sur les questions nationales – en favorisant un accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Inde et en discutant avec ses partenaires européens de sa politique migratoire.

M. Sunak a choisi de ne pas assister à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. J’ai passé beaucoup de temps là-bas à me faire demander par des diplomates pourquoi le nouveau Premier ministre était resté à l’écart, manquant ainsi une occasion de rencontrer de nombreux dirigeants mondiaux.

Et même si M. Sunak a choisi jusqu’à présent de ne pas rendre visite au chancelier allemand Olaf Scholz à Berlin, il a assisté à une conférence des partis de droite en Italie.

L’opinion à Whitehall était que M. Sunak ne s’intéressait pas aux affaires étrangères, mais était plutôt engagé dans les priorités électorales et économiques. Cette impression a été confirmée pour beaucoup par la nomination de Lord Cameron au poste de ministre des Affaires étrangères. Les diplomates et les responsables ont interprété cela comme le fait que M. Sunak confiait les affaires étrangères à un prédécesseur plus expérimenté.

Source des images, Getty Images Légende, Les initiés de Whitehall ont vu la nomination de Lord Cameron alors que M. Sunak confiait la politique étrangère à son collègue plus expérimenté.

Le Premier ministre presque a confirmé cette impression au Comité de Liaison avant Noël. Lorsqu’un député lui a demandé s’il se considérait comme un leader sur la scène mondiale, il s’est visiblement tortillé d’inconfort. “Je pense que d’autres prendront cette décision”, a-t-il déclaré.

Pourtant, quelques semaines plus tard, M. Sunak a mis des militaires britanniques en danger, faisant des choix que d’autres chefs de gouvernement européens ont évités. Alors qu’est-ce qui a changé ?

Une réponse est qu’il n’avait d’autre choix que de réagir aux événements mondiaux. Comme il l’a admis devant le Comité de liaison : “L’environnement international de plus en plus complexe et hostile est quelque chose qui, au cours de la dernière année, a occupé plus de mon temps qu’on aurait pu le prévoir.”

Une deuxième réponse est qu’il a toujours été prêt à être proactif sur la scène mondiale, mais d’une manière différente.

Prenez l’Ukraine. Alors que Boris Johnson était un partisan instinctif de Kiev, M. Sunak est plus rationnel lorsqu’il parle d'”investir” dans la sécurité européenne. “La différence est que le Premier ministre est pragmatique, contrairement à Johnson qui était philosophiquement à fond”, m’a dit une source haut placée de la défense.

Les conseillers de M. Sunak affirment que lorsqu’il aborde la politique étrangère en détail et parvient à une conclusion, il peut se montrer aussi belliciste que M. Johnson, sinon plus. On dit qu’il a un appétit pour le risque plus grand que certains ne l’imaginent.

Ils soulignent son soutien précoce à l’obtention de chars et de missiles à longue portée par l’Ukraine, sans craindre la menace d’une escalade russe. Et dans la mer Rouge, ils notent sa volonté de déployer des avions de guerre de la RAF alors que de nombreux alliés européens – comme les Français et les Italiens – s’y sont opposés.

Cela dit, les instincts domestiques de M. Sunak peuvent toujours lui tenir tête. Des sources à Whitehall affirment que l’on a sérieusement envisagé de promettre à l’Ukraine un programme de soutien militaire pluriannuel – et non pas seulement un an – afin d’envoyer un signal clair de patience stratégique du Royaume-Uni à Moscou.

Mais ces sources affirment que M. Sunak est devenu complètement « chancelier » et a vu la question à travers le prisme des règles du Trésor. Des discussions ont eu lieu pour savoir si une partie de l’argent pouvait être promise pendant quelques années, une solution technique qui a brouillé les cartes et a été abandonnée.

Un troisième indicateur de l’activisme mondial accru de M. Sunak est simplement le temps. Plus les premiers ministres restent en poste longtemps, plus ils trouvent les affaires étrangères inévitables et parfois séduisantes, comparées aux compromis désordonnés de leur pays.

Source des images, Getty Images Légende, Le Parlement ukrainien a ovationné M. Sunak en promettant davantage d’aide militaire

Cela est apparu clairement lorsque M. Sunak s’est adressé au Parlement ukrainien, un événement émouvant au cours duquel les députés ont hurlé leur hymne national, observé une minute de silence pour les morts et applaudi le chef d’un allié majeur – le premier à visiter cette année – qui leur montrait un peu d’amour après mois de ce qu’ils considèrent comme une indifférence occidentale croissante.

“Je viens du plus ancien parlement du monde pour m’adresser aux plus courageux du monde”, leur a déclaré M. Sunak. Pour un homme considéré par certains comme un technocrate rationnel, il était clairement affecté par l’émotion. Et pour un Premier ministre en retard dans les sondages, les ovations répétées de la part de n’importe quel public ne sont pas à dédaigner.