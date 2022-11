L’homme derrière les peintures murales : un artiste de renom couvre la ville de la Colombie-Britannique avec de l’art

Archer a choisi un thème ludique pour la fresque du Boardroom Cafe. (Photo de Chris Hammett) La première fresque Archer à Grand Forks se trouve sur le mur de la cuillère en bois. (Photo de Chris Hammett) La peinture murale d’Archer sur le bâtiment Davis montre un grand-père et un petit-fils en train de pêcher. La peinture murale a duré 17 jours et a attiré de grandes foules au centre-ville tous les soirs pour la voir prendre forme. (Photo de Chris Hammett) Un gros plan détaillé d’une partie de la peinture murale du bâtiment Davis par Archer. (Photo de Chris Hammett)

Né le jour de Noël d’une femme nommée Marie-Madeleine, Paul Archer (“Archer”), est venu au monde en faisant déjà tourner les têtes.

Maintenant, près de 62 ans plus tard, ce sont ses peintures murales à grande échelle qui font parler les gens.

Archer a créé plus de 90 peintures murales à travers Grand Forks, réalisant son rêve de peindre une ville entière tout en répandant la positivité et en améliorant le tourisme.

“Je crois que la ville devrait réellement tendre la main et faire quelque chose lorsque vous entrez et que vous sortez, vous savez, ‘Bienvenue à Grand Forks, la maison des grandes peintures murales.’ Il n’est pas nécessaire qu’il porte mon nom; il n’est pas nécessaire que ce soit des “peintures murales Archer” ; il n’a pas à se concentrer sur moi », a-t-il déclaré à Black Press Media lors d’un entretien téléphonique.

La première peinture murale d’Archer à Grand Forks a été créée au cours de l’été 2019, lorsque le propriétaire du Wooden Spoon Bistro lui a demandé de peindre un portrait d’un étage de sa fille léchant une cuillère.

Depuis, il a ajouté des peintures murales à travers la ville, y compris au Boardroom Café et au Centre aquatique – utilisant souvent les citoyens réels de Grand Forks dans son travail.

Archer a également travaillé sur de nombreux autres bâtiments remarquables à travers la province, notamment l’aéroport de Vancouver, l’aquarium de Vancouver, le planétarium de Vancouver, BC Place et le vestiaire des Canucks de Vancouver.

Toujours un artiste – dans différents médias

Enfant, il a toujours su qu’il voulait poursuivre une carrière d’artiste, même lorsque les adultes de sa vie n’étaient pas si favorables.

“Mon père m’a demandé quand j’avais 11 ans ce que je voulais faire quand je serais grand, et j’ai dit : ‘Eh bien, c’est assez évident, je veux être un artiste.’ Et il dit : ‘Oh, non, non, tu ne peux pas faire ça. Faites-en un passe-temps », a déclaré Archer.

“Ce n’est pas moi. Ce n’est pas en moi que je ne voudrais pas faire quelque chose pour le reste de ma vie qui me rendrait heureux.

Archer a fait ses débuts dans le monde de l’art en peignant des t-shirts à l’aérographe à Victoria, jusqu’à ce qu’un propriétaire de boîte de nuit l’approche pour créer une peinture murale dans sa salle. Acceptant le défi, Archer a été forcé de faire un «retournement de cerveau» instantané pour faire passer son art à la plus grande toile.

Il a travaillé toute la nuit pour terminer la peinture murale, s’endormant finalement sur l’un des stands. Le matin, le propriétaire de la discothèque était aux anges.

« Ils m’ont remis une enveloppe brune. Je l’ai ouvert, il y a 1 500 $ dedans, puis je me suis dit, d’accord, eh bien, c’est là que je pourrais gagner de l’argent à moitié décent.

À partir de là, Archer a perfectionné son art, voyageant à travers le monde pour créer des œuvres d’art à grande échelle pour ses clients. Sa carrière l’a amené à rencontrer de grands noms tels que Rob Zombie, Snoop Dogg, Black Sabbath, Sean Connery, Lenny Kravitz, Cheech and Chong, Alice Cooper, Ozzy Osbourne et bien d’autres.

Il a même refusé de travailler avec Disney à deux reprises, choisissant de rester son propre patron.

Communauté créée par l’art



Malgré tout son succès mondial, Archer choisit de rester à Grand Forks – l’endroit qu’il appelle chez lui. On peut imaginer que la question du pourquoi est quelque chose qu’on lui demande souvent.

Pour Archer, cela a commencé après les tragiques inondations de 2018 qui ont secoué la communauté. Après ce premier projet Wood Spoon, il a commencé à recevoir plus de demandes, notamment pour peindre le Davis Building et le Boardroom Cafe.

« Une fois que j’ai commencé à faire les plus gros, j’ai remarqué que les gens repeignaient la devanture de leurs magasins ; les gens accrochaient des fleurs à l’extérieur de leurs magasins. Tout à coup, le carton est tombé des fenêtres, les sacs de sable ont commencé à être jetés et tout le monde a commencé à se rassembler et à réparer le centre-ville – je crois – parce que les peintures murales ont commencé à se produire.

Pour l’avenir, Archer élargit ses horizons en créant un film et un livre photo.

Il espère également créer une série de calendriers présentant ses œuvres de Grand Forks associées à des citations inspirantes.

Alors qu’il n’en était encore qu’à ses débuts, Archer a partagé que le film explorerait sa vie et son parcours en tant qu’artiste, mettant en lumière son travail à Grand Forks.

« Je fais exactement ce que j’aime faire, et c’est pourquoi je sors un livre et un documentaire, pour inspirer de jeunes artistes ou même des gens qui veulent se remettre à l’art qui ont du talent ; pour les inspirer à ne pas avoir à écouter “l’homme” ou à poinçonner une horloge ou à faire ceci ou plus vite, à faire la queue. Brisez certaines règles, amusez-vous avec votre vie », a-t-il déclaré.

« J’ai parcouru le monde. J’ai vu tous les groupes que je voulais; J’ai coché toute ma liste de choses à faire. J’ai fait tout ce que je voulais. Et maintenant, la dernière chose sur ma liste de seaux, vraiment, c’est le documentaire.

