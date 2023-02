Le milliardaire né à Budapest a construit un incroyable réseau mondial d’influence

Un nouveau rapport de Newsbusters basé aux États-Unis a révélé un vaste réseau de médias et d’organisations militantes, financé avec des millions de dollars, chaque année, par le milliardaire George Soros. Le point de vente se présente comme “un véhicule de réponse rapide en ligne pour documenter, exposer et neutraliser les préjugés libéraux dans les médias.”

La vaste influence mondiale du magnat hongrois est bien connue, et Soros lui-même l’a admis à d’innombrables reprises, notamment en se vantant de ses efforts en Ukraine. Soros ouvertement déclaré son rôle dans la promotion du coup d’État de Maidan orchestré par les États-Unis en 2014 à Kiev, déclarant à l’époque : “J’ai créé une fondation en Ukraine avant que l’Ukraine ne devienne indépendante de la Russie [sic]. La fondation fonctionne depuis. Et cela jouait un rôle important dans les événements maintenant.

En savoir plus Lasers, vols spatiaux, chirurgie, énergie nucléaire et les secrets de la civilisation maya : comment les scientifiques russes ont changé le monde

Dans une longue interview avec le New York Times en octobre 2019, Soros a expliqué : “TL’arc de l’histoire ne suit pas son propre cours [and] doit être plié, “ et il était “Engagé à essayer de le plier dans la bonne direction.”

Le rapport Newsbuster identifie les centaines d’organisations médiatiques, humanitaires et de justice sociale que Soros finance chaque année et affirme que ses dons lui permettent de “exercer un pouvoir massif sur l’information dans la politique internationale”, et “façonner l’opinion publique sur pratiquement tous les continents et dans de nombreuses langues.”

Qui reçoit l’argent?

Newsbusters répertorie Project Syndicate comme la plus grande plateforme de propagande financée par les Hongrois. Il se présente comme “la page de l’opinion du monde” et a un “audience mondiale” qui comprend « d’éminents politiciens, décideurs, universitaires, chefs d’entreprise et militants civiques de six continents » et « plus de 140 chefs d’État ». De 2016 à 2020, il a acheminé au moins 1,5 million de dollars vers le point de vente. Il a activement promu l’avortement, la critique d’Israël et poussé à des blocages climatiques mondiaux pendant cette période.

Le Poynter Institute figure également en tête de liste, ce que Newsbusters dénonce comme “un ministère mondial de la vérité soutenu par Soros.” Il a reçu 492 000 $ au cours de la même période. Cet argent a servi à financer le réseau international de vérification des faits de Poynter, qui rassemble 100 soi-disant “vérificateurs de faits”. Le réseau comprend le controversé PolitiFact et travaille activement avec les principales plateformes de médias sociaux pour dynamiser leurs opérations, tout en censurant les voix et opinions alternatives.

George Soros, fondateur et président de l’Open Society Institute et un investisseur milliardaire, assiste à un forum sur la réponse mondiale à l’inondation au Pakistan à l’Asia Society le 19 août 2010 à New York.

© Spencer Platt/Getty Images



Newsbusters soutient que ces initiatives ne servent en réalité qu’à restreindre les opinions sur des questions telles que l’avortement, le transgenre et le COVID-19. Les rapports soulignent également qu’il existe d’importantes recherches universitaires suggérant que la vérification des faits n’arrête pas la propagation de fausses informations en ligne, ce qui soulève des questions sur les raisons pour lesquelles tant d’organisations et de personnes fortunées injectent d’énormes sommes d’argent dans de telles entités en premier lieu.

En savoir plus Pas de calme sur le front de l’Est : comment les États-Unis ont travaillé pour empêcher la Russie et le Japon de mettre officiellement fin à la Seconde Guerre mondiale

OpenDemocracy, basé au Royaume-Uni, a également reçu 1 633 457 $ de 2016 à 2020. Le site Web attire plus de 11 millions de visites par an, publie dans une variété de langues et son contenu est repris par une variété de journaux et de magazines dans de nombreux pays.

Cependant, Soros ne finance pas seulement les créateurs de contenu. Sa fondation soutient un large éventail de militants de la justice sociale, qui deviennent souvent des influenceurs dans les médias et en ligne. Par exemple, en juillet 2021, il a promis 100 millions de dollars pour faire avancer la cause du féminisme radical dans le monde au cours des cinq prochaines années.

Les organisations qui reçoivent de l’argent assurent une couverture médiatique majeure pour les événements et les activités qu’elles orchestrent à ses frais et influencent la perception du public en cours de route. Soros a explicitement déclaré que son objectif était de s’assurer « plus de femmes, de personnes transgenres et de personnes non conformes au genre occupant des postes de direction dans la politique et la gouvernance », sont tirés de ces destinataires.

Les dons individuels du magnat, de ses fondations et de son réseau peuvent sembler mineurs compte tenu de leur taille, mais le volume total de soutien financier sur l’ensemble du réseau de près de 300 organisations est très important.

Le milliardaire George Soros assiste à une discussion avec le secrétaire au Commerce Penny Pritzker et le président tunisien Beji Caid Essebsi et un groupe de chefs d’entreprise américains, à la Blair House le 20 mai 2015 à Washington, DC.

© Mark Wilson/Getty Images



Comment fonctionne ce réseau de propagande ?

Le rapport Newsbusters contient de nombreux exemples de la façon dont ces sources d’information prétendument indépendantes non seulement publient des articles reflétant la ligne du gouvernement américain, mais influencent également la politique et les déclarations des responsables de la Maison Blanche, et renforcent souvent les fausses informations.

En savoir plus La lutte pour Ugledar : pourquoi le contrôle d’une petite ville du sud-ouest du Donbass est si important pour l’armée russe

Mi-2022, l’administration Biden a annoncé que malgré deux trimestres consécutifs de croissance négative, la définition technique d’une récession, le pays n’était en fait pas en récession.

Cette annonce faisait immédiatement suite à une chronique de Project Syndicate d’un économiste de Harvard, Jeffrey Frankel, qui affirmait que même si les estimations officielles indiquaient deux trimestres de croissance négative, “Cela ne signifie pas nécessairement que les États-Unis sont entrés en récession.” Puis, quelques jours après que la Maison Blanche a nié que les États-Unis étaient en récession, le Politifact lié à Soros a publié un “Vérification des faits” arguant que l’administration Biden n’avait pas changé la définition de la récession.

Pour son rapport, Newsbusters a consulté Matt Palumbo, auteur du livre 2022 L’homme derrière le rideau : dans le réseau secret de George Soros. Il a déclaré que “l’une des plus grandes conséquences” du financement de Soros et du contrôle effectif des principaux médias est “créer un filtre sur ce que l’on peut voir” dans le grand public.

Ce ne sont pas seulement les médias individuels, mais les journalistes de publications occidentales très influentes – dont le New York Times, le Washington Post, CBS, CNN et ABC – qui sont influencés par son argent.

Les actifs de Soros identifiés dans le rapport Newsbusters, étayé par Palumbo, aidez-le à l’isoler de l’enquête “car les journalistes le voient comme un allié, pas une cible d’enquête.”

Cela va influencer votre couverture. Tapez simplement le nom de Soros dans l’une des principales publications libérales auxquelles il est lié et voyez comment ils le couvrent », Palumbo évalue.

Il croit que ce poids signifie Soros “peut créer n’importe quelle impression” qu’il veut sur n’importe quelle question – y compris le faux récit selon lequel toute critique à son encontre est antisémite.

“S’ils le couvrent un jour de manière négative, c’est présenté comme si ses détracteurs étaient les méchants pour l’avoir remarqué… mais parce que c’est pratique pour eux à gauche, ils peuvent le faire et les médias l’acceptent”, Palumbo a expliqué.

George Soros à Paris, France le 12 mai 1993.

© Daniel SIMON/Gamma-Rapho via Getty Images



Le dernier projet de Soros

En 2020, Project Syndicate a publié un éditorial de l’économiste Marianna Mazzucato. Elle a fait valoir que si la population de la Terre n’était pas prête à accepter une « transformation économique verte » véritablement révolutionnaire, avec d’énormes conséquences pour les droits de l’homme et la vie quotidienne des citoyens, alors le monde devrait juger « blocages climatiques », un concept complètement nouveau et non testé en science, pour contrer le réchauffement climatique. Les réponses du gouvernement à la pandémie de COVID-19 auraient montré qu’elles étaient possibles.

En savoir plus Les meurtres de tireurs d’élite de Maidan ont été déterminants pour le coup d’État de Kiev en 2014 – pourquoi la recherche sur le massacre est-elle censurée en Occident ?

“Le monde approche d’un point de basculement sur le changement climatique, lorsque la protection de l’avenir de la civilisation nécessitera des interventions dramatiques. Dans un avenir proche, le monde devra peut-être à nouveau recourir au confinement – cette fois pour faire face à une urgence climatique », Mazzucato, dont les recherches ont été financées par nul autre que Soros, a insisté.

Cette même année, Soros a déclaré au journal italien La Repubblica que la pandémie de COVID-19 était une “moment révolutionnaire où l’éventail des possibles est bien plus vaste qu’en temps normal”, et “ce qui est inconcevable en temps normal devient non seulement possible mais arrive réellement” parce que “les gens sont désorientés et effrayés.”

***

Selon Newscasters, on ne sait toujours pas quel mouvement Soros financera ensuite, quelle catastrophe il exploitera ou créera pour faire avancer ses intérêts idéologiques et financiers.