Erik Estavillo, un californien notoirement heureux en justice, est de retour pour poursuivre en justice – et cette fois, c’est Twitter pour avoir interdit le président Donald Trump et répandu des «philosophies communistes».

Estavillo – qui a poursuivi la plate-forme de streaming de jeux vidéo Twitch l’année dernière après avoir prétendument été blessé en se masturbant trop devant des joueuses sur le site – poursuit maintenant Twitter, ainsi que les représentants démocrates Alexandria Ocasio-Cortez et Ilhan Omar, affirmant que l’interdiction de Trump l’a lui a causé «Douleur et souffrance accablantes.»

Selon le procès, en plus de demander 88,7 millions de dollars en compensation financière, Estavillo est également «Chercher justice» pour les millions d’adeptes de Trump «Qui souffrent maintenant d’affections mentales néfastes car eux aussi ont été fortement investis dans son compte.» Prétendant avoir « pas d’amis » et de quitter rarement la maison en raison d’un «Une myriade de problèmes de santé», Estavillo a ajouté qu’il comptait sur Twitter pour s’engager dans un discours politique et «A besoin d’entendre les voix de l’ensemble du spectre politique.»

Estavillo poursuit également parce qu’il allègue que le réseau social «Promeut systématiquement les philosophies communistes orientales» d’Ocasio-Cortez, Omar et autres. Le démocrate enregistré soutient qu’il est inconstitutionnel d’interdire Trump mais de permettre aux femmes controversées du Congrès de rester.

Bizarrement, à un moment donné du procès, Estavillo se plaint même des préférences de rencontres d’Ocasio-Cortez.

« AOC a même un petit ami blanc et ne penserait jamais à sortir avec un Mexicain comme le plaignant, mais elle crie souvent sur Twitter pour l’égalité raciale », déclara-t-il.

Omar ne semblait pas trop préoccupé par le procès, répondre sur Twitter, «Bénissez leur cœur.»

