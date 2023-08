L’homme derrière la voix de Bigg Boss joue dans Taali de Sushmita Sen, voir les photos

L’homme qui combat l’affaire au nom de Sushmita Sen (Gauri) dans le narrateur Taali Bigg Boss Vijay Vikram Singh.

La nouvelle série Web Taali de Sushmita Sen, qui tourne autour de la vie de Gauri Sawant, a reçu une réponse positive des téléspectateurs. La série de 6 épisodes présente Sushmita Sen dans le rôle de Gauri.

Mais savez-vous que l’avocat qui défend l’affaire au nom de Sushmita Sen (Gauri) dans la série est l’homme derrière la voix de Bigg Boss, Vijay Vikram Singh. Oui! Le narrateur de Bigg Boss, Vijay Vikram Singh, est celui qui est vu défendre l’affaire devant la Cour suprême pour les droits des personnes transgenres.

À propos de Vijay Vikram Singh

Vous serez choqué d’apprendre que Vijay était autrefois accro à l’alcool et qu’il était gravement malade, même si sa vie était en danger. Après avoir lutté pendant 30 à 35 jours dans un hôpital, le narrateur de Bigg Boss a reçu la plus grande leçon de sa vie et a pensé à régler sa vie. Résident de Kanpur, il est né dans une famille de la classe moyenne inférieure et rêvait de devenir officier de l’armée depuis son enfance.

Vijay a été rejeté lorsqu’il est apparu ou SSB pour la première fois. Cela l’a brisé et à cause de cela, il a commencé à boire de l’alcool à l’âge de 18 ans. Il a échoué 7 fois au cours des 4 années suivantes et a été rejeté pour l’armée. Au total, il a été rejeté fois

Chaque rejet le rapprochait de l’alcool. Pendant ce temps, il est allé à l’université et a également commencé à travailler. Mais sa dépendance à l’alcool était alors un problème sérieux. À 24 ans, il a commencé sa journée avec de l’alcool. Il avait l’habitude de se réveiller le matin et de boire de l’alcool au lieu de l’eau, ce qui s’est transformé en une maladie grave.

En 7 ans, son corps a été détruit, a eu une grave maladie de l’estomac en 2005. Le médecin a déclaré que ses chances de survie n’étaient que de 15%. Il a également eu une crise de pneumonie, heureusement, il a survécu. Il a été admis à l’hôpital PGI de Lucknow pendant 30 à 35 jours où il a pris en charge le sort de sa famille. Il a alors décidé de changer de vie et de faire quelque chose de productif.

Plus tard, Vijay a obtenu un emploi au gouvernement. Mais il est devenu un artiste voix off lorsqu’il est venu à Mumbai. En 2009, Vijay a pris un gros risque et a quitté son poste au gouvernement. Il est également apparu dans Family Man 1 et 2, Special Ops, 777 Charlie.