L’homme derrière la Cour suprême de droite veut « écraser » les médias libéraux

L’activiste conservateur Leonard Leo a déclaré son intention de dépenser 1 milliard de dollars pour promouvoir les idées de droite dans l’information et le divertissement.

L’organisme de surveillance du gouvernement Accountable.US projette un graphique sur le bâtiment de la Federalist Society pour mettre en évidence l’actualité de l’enquête du procureur général de DC, Brian Schwalb, sur le réseau à but non lucratif du chef de file conservateur Leonard Leo en août 2023. (Paul Morigi / Getty Images pour Accountable.US)

Leonard Leo, principal architecte de la mainmise de la droite sur le système judiciaire américain, a une nouvelle cible dans sa ligne de mire : les médias américains, qui, selon lui, sont en proie à des préjugés et à une propagande de gauche. une interview avec le Le Financial TimesLeo, fondateur et coprésident de la Federalist Society, a déclaré qu’il s’attendait à ce que cette initiative reprenne 1 milliard de dollars sur les 1,6 milliard de dollars que l’héritier des appareils électroniques de Chicago Barre Seid a utilisé pour financer le Marble Freedom Trust, la nouvelle fondation à but non lucratif ambitieuse de Leo visant à diffuser l’influence de la droite dans le paysage culturel. « Nous devons écraser la domination libérale là où elle est la plus insidieuse », a déclaré Leo. FT « Nous allons donc consacrer des ressources à la création de talents et à la formation de capital dans les domaines de l’information et du divertissement, où l’extrémisme de gauche est le plus évident », a déclaré le journaliste Alex Rogers.

On ne sait pas si Leo a l’intention de mobiliser ces investissements en capital derrière une nouvelle marque médiatique ou s’il cherche à faire intégrer les futurs commentateurs, rédacteurs et journalistes de droite dans un camp d’entraînement idéologique de marque Marble – un peu comme l’Université d’Austin de Bari Weiss pour une nouvelle élite médiatique. Leo a indiqué qu’il envisageait d’acheter un média sur un marché local, mais il n’a pas encore choisi son choix.

Même si un milliard de dollars ne suffira pas à créer un média de l’ampleur de l’empire Fox News de Rupert Murdoch, il s’agit d’un investissement qui peut faire des ravages dans une industrie médiatique en manque de revenus et qui cède déjà régulièrement aux acteurs et aux programmes d’extrême droite. Après tout, la semaine dernière, on a appris que des propagandistes russes entreprenants ont réussi à réunir une équipe de pirates vidéo et de réseaux sociaux complaisants – euh, pardon, des influenceurs – pour une somme relativement modeste de 10 millions de dollars. Leonard Leo considère sans aucun doute ces efforts dérisoires comme un défi personnel.

En outre, le mode opératoire éprouvé de Leo ne consiste pas à ériger de toutes pièces les fondations d’un contre-establishment de droite, mais plutôt à cibler de manière sélective les solives grinçantes et les murs porteurs d’une propriété vulnérable, afin d’accélérer sa démolition et sa reconstruction selon de nouvelles lignes idéologiques strictes. L’infiltration réussie de la Federalist Society dans le système judiciaire, qui a duré des décennies et a culminé avec la nomination des juges Amy Coney Barrett, Neal Gorsuch et Brett Kavanaugh sous l’administration Trump, offre un sombre scénario qui serait facile à reproduire dans le secteur de l’information américain, irresponsable et capricieux. « L’industrie de l’information américaine est tellement affaiblie en ce moment que Leo pourrait acheter une majorité conservatrice au sein du comité de rédaction de Le New York Times avec moins d’argent que ce qu’il lui en a coûté pour garder au chaud le siège de Neal Gorsuch à la Cour suprême des États-Unis », explique David Daley, dont livre récemment publié Antidémocratique raconte la longue portée de la révolution juridique que Leo a tracée dans le droit et la politique américains.

Daley note également que Chris Jankowski, qui a négocié le don géant qui a lancé le Marble Freedom Trust, est un combattant électoral aguerri qui a remodelé la carte électorale américaine – avec la complicité enthousiaste de la cour de Robert – en un paysage infernal rouge foncé. « Le fonds secret de 1,6 milliard de dollars dans l’affaire Marble Freedom a été négocié par Jankowski », explique Daley. « C’est lui qui a lancé le parti républicain Les efforts de Redmap en 2010— qui a compris qu’avec seulement 30 millions de dollars de petite monnaie, les Républicains pourraient acheter les assemblées législatives des États de Caroline du Nord, du Wisconsin, du Michigan, de Pennsylvanie et d’autres États clés, et dans la plupart des cas, ne jamais abandonner ce pouvoir une décennie et demie plus tard.

« Ajoutez à cela le travail de quelqu’un comme Leo, qui a soutenu la prise de contrôle de la Cour suprême des États-Unis, la capture idéologique du cinquième circuit et d’autres tribunaux inférieurs. Ensuite, vous avez les efforts pour placer des acolytes connus de la Federalist Society dans des cours suprêmes connues dans des États clés, et le financement coordonné que les fédéralistes ont réalisé à travers des groupes comme le Republican Leadership Committee et la Republican Attorney Generals Association. Ces gens sont sérieux et savent comment faire avancer les choses. »

Et comme ce fut le cas avec la prise de contrôle des tribunaux par Leo, sa nouvelle initiative médiatique ciblera une institution civique en grave déclin. Dans les années 1950, AJ Liebling qualifiait la presse de « la lame faible sous le lit de la démocratie », mais au vu des pratiques industrielles actuelles et du positionnement idéologique, cette lame a été réduite à quelque chose qui ressemble davantage à un cure-dent. La presse politique grand public a méticuleusement doré les accès de démence, les menaces violentes et les tirades de Donald Trump en faveur d’un coup d’État, tout en traitant la guerre institutionnelle de la droite contre la gouvernance démocratique comme un simple jeu stratégique des grands partis, à réduire à néant par les « deux camps ».

Cette période électorale offre de nombreux autres exemples écœurants. Pour ne citer qu’un exemple édifiant, Le New York Times et Le Washington Post— longtemps les principaux démons de paille de la mythologie de la presse de droite — ont, avec Politiquea refusé de manière décente de publier des documents divulgués par la campagne Trump concernant le contrôle du candidat à la vice-présidence et amateur de cuisine JD Vance. Les journaux affirment tous que la provenance de la fuite, qui proviendrait d’Iran, est la seule chose digne d’intérêt dans la saga – un contraste marqué avec la façon dont ils ont traité les documents divulgués du Comité national démocrate et de la campagne d’Hillary Clinton en 2016, et un alibi plus fragile que jamais maintenant que les nombreuses déclarations réactionnaires passées de Vance et une apparition imminente dans un État clé avec Tucker Carlson, un passionné de plateformes nazies faire de l’examen théorique du candidat républicain à la vice-présidence de Trump un sujet d’examen légitime et urgent de la part de la presse. Pour couronner le tout, le sombre spectacle synergétique de l’apaisement médiatique de la droite dure, Politique Le porte-parole qui défend la décision insensée de l’entreprise est Brad Dayspring, ancien directeur de la communication de la Republican Study Conference et ancien porte-parole du leader de la majorité à la Chambre des représentants Eric Cantor, qui, en l’occurrence, est membre de la Société fédéraliste. (Dayspring a apparemment été au courant de Politique cadres via un profil flatteur de sa vie et de son époque en 2013 dans leur article.)

Tout cela sans parler, bien sûr, du rôle des médias grand public dans la légitimation des mensonges successifs de la droite sur l’état de la nation, de la crédulité de l’inflation qui se répand sans relâche. documenté par l’économiste Dean Baker au fausse idée d’une vague de criminalité liée aux immigrants (ou, dans les dernières lignes électorales, sinistre «caravanes d’immigrés« ). Osita Nwanevu résumé avec brio Le bilan sinistre que les médias ont compilé en s’arrogeant le rôle d’arbitre politique : « La presse a passé des années à laisser les gens dire des choses comme « cette réduction d’impôt va réellement réduire le déficit sans opposition ». Finalement, Trump se met à dire que les démocrates soutiennent l’élimination des bébés nés. Un pied est mis à terre avec colère. « Ça suffit. C’est une remarque trompeuse ». »

En d’autres termes, avec un minimum d’investissement financier et de discipline idéologique, Leonard Leo trouvera sans aucun doute dans les médias américains un terrain de jeu des plus agréables. « Que vaut Gannett de nos jours ? », demande Daley. « Vous pourriez probablement acheter ce qui était la plus grande chaîne de journaux du pays et en faire votre propre chaîne. Groupe Média Sinclairprobablement pour quelques centimes. Il ne coûterait pas cher d’aller dans des zones qui sont déjà des déserts médiatiques et de les appauvrir davantage. » Et pendant ce temps, ajoute-t-il, « il ne semble pas y avoir de contre-mesures équivalentes en cours. C’était également le cas avec la prise de contrôle des tribunaux par Leo et le redécoupage des circonscriptions de 2010, qui se déroulaient tous au vu et au su de tous. Je veux dire, le voilà qui expose tout son programme dans une interview. »